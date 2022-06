Skal Norge lykkes, må finansnæringen lykkes

SMB-bedriftene utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge og nær halvparten av de ansatte i privat sektor. For disse bedriftene vil finansieringsbehovet i forbindelse med utslippsreduksjon være på over 625 milliarder kroner.

Skal vi få dem med oss, vil det stille store krav til finansnæringens evne til å tenke nytt, utvikle skreddersydde produkter – og samtidig opptre som veivisere.

En ny BCG-rapport viser at «transition finance» kommer til å utgjøre 40 prosent av volumet for ny bankfinansiering i løpet av de neste ti årene, der mye av dette er rettet mot SMB-markedet som i stor grad er avhengig av tradisjonell bankfinansiering. Her vil bankene kunne benytte sine lange erfaring med kunderådgivning og digitalisering til å skape plattformer som hjelper kundene med å definere og gjennomføre nødvendige tiltak med tilhørende finansiering.

Også store bedrifter vil være avhengige av tillitsfulle, langsiktige samarbeid med ansvarlige finansinstitusjoner. En del av omstillingsjobben vil gjøres av selskapene selv, men bankene må også være forberedt på å håndtere «stranded assets» som det er krevende å refinansiere i et marked hvor investorene stiller tydelige krav til «Net Zero» og transisjonsplaner.

Myndighetene må ha en viktig rolle som samfunnsaktør, samtidig som de selv må investere og påvirke gjennom incentiver og regulering. Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det kan være krevende å prioritere investeringene som ikke gir umiddelbar avkastning. Her må det satses på skalerbare løsninger som gir effektiv utslippsreduksjon og begrenser det administrative arbeidet både for det offentlige og bedriftene.

Det vil være behov for langsiktig investering fra både private og offentlige aktører, på samme måte som da vi fant oljen. Takket være tidlige og riktige grep, ble vi etter hvert verdensledende – og vi har skapt et unikt velferdssamfunn til glede for generasjoner av nordmenn.

Å gjenskape suksessen blir ikke lett, men det er nå de kloke grepene må tas for å ruste oss for fremtiden. Og mye står og faller på finansnæringen.

Gustav Gotteberg, Managing Director, Boston Consulting Group. Foto: BCG

Gustav Gotteberg

Managing Director & Senior Partner i Boston Consulting Group, leder for finanssektoren i Norden