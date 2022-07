Norge kan gjenoppfinne seg selv som sjømatnasjon

Stadig vekk hører vi om virksomheter som finner alternative måter å gjenskape kjøtt og kjøttprodukter. Soya, kikerter, og nå stamcelleproduksjon, er som regel basen i disse produktene. Med smart bruk av teknologi og stadig mer erfaring, smaker disse produktene langt bedre enn de gjorde for bare noen år siden.

Globalt består all plast i havet av 46 prosent fiskenett på avveie

Nå er det på tide å tenke nytt også når sjømat skal på tallerkenen – ikke minst av hensyn til vår felles fremtid. Globalt består all plast i havet av 46 prosent fiskenett på avveie. Overfisking er også et stort problem, og utryddelse av enkelte svært populære fiskearter er ikke lengre bare en vond drøm. I tillegg har vi de velkjente problemene med lakselus og skadelige larver.

Med plantebasert og stamcelleprodusert fisk, slipper vi disse problemene. Plantebasert fisk gir deg alle fordelene vanlig fisk representerer for et godt kosthold. Det eksisterer i dag plantebasert fisk som har både proteiner og vitaminer tilsvarende mengden du finner i ekte fisk.

Anders H. Lier. Foto: Ida Christin Foss

Vår vurdering er at markedet for den plante- og stamcellebaserte fisken vil øke med 30 prosent i verdi for hvert år som går. Dette kan bli en ny norsk næring, et viktig bidrag til å erstatte oljen og deler av det tradisjonelle fiskeriet.

Med isbreer som smelter, korallrev som blekes, og en utfordring med å fø om lag 10 milliarder mennesker innen 2050, ser vi at vi trenger alternative matindustrier som letter trykket på miljø og klima. Det er på tide å akseptere at vi er på vei inn i en ny tid hvor vi må tenke nytt.

Produsenter av plante- og stamcelleprodusert fisk, ønsker å endre matindustrien ved å produsere bærekraftig, næringsrik og etisk sjømat. Endringen vil ha positive ringvirkninger for mennesker, dyr og planeten vi alle lever på. Næringen er fortsatt ung, men selskapene har store ambisjoner med å utvikle en større meny, og kunne tilby sjømat av høy kvalitet, til en rettferdig pris, på det globale markedet.

En stille fiskerevolusjon har begynt. Mennesker kommer alltid til å spise sjømat, men vi må forandre måten den produseres på – og all fisk kan ikke komme fra havet.

Anders Lier

Grunnlegger og adm. direktør i Energi.AI