Se opp for rentespøkelser i eiendomsbransjen

Et annet aspekt er årsaken til at renten settes opp. Hvis forklaringen bak stigende renter er inflasjon, vil vi se ytterligere effekter. Eiendom er en materiell eiendel – det kan ikke trykkes flere kontorbygg eller hotellrom – og dette vil være attraktivt også i en periode med inflasjon. Mange eiendomsselskaper har også vilkår hvor leiekontraktene justeres i tråd med en inflasjonsindeks, noe som i så fall vil gi økte leieinntekter. Det man imidlertid må huske på er at selv om leieinntektene øker vil kostnadene også stige, og det kan potensielt bli et nullsumspill.

Dersom vi får en situasjon der renten stabiliserer seg på et høyere nivå og investorene dermed hever avkastningskravet kan eiendomsverdiene bli påvirket negativt.

Noe av det som vil ha størst effekt på sektoren er det som skjer med økonomisk aktivitet i kjølvannet av inflasjon og høyere renter. Hvis vi ser renteøkninger i nær fremtid, men at kurven holder seg på lavere nivåer på lengre sikt, kan det tyde på at det ikke forventes sterk økonomisk vekst på lengre sikt.

Ser vi at den økonomiske veksten skyter fart med alt dette betyr i form av økt etterspørsel etter kontorlokaler og økt forbruk generelt, innebærer det et løft for store deler av sektoren. Økt økonomisk vekst bidrar til at flere kontorer etterspørres, handelen ser oppgang, og økt kjøps- og investeringsvilje skaper etterspørsel etter handel, lager og logistikk.

Hvis vi i stedet ser at den økonomiske aktiviteten går ned, betyr det en mer utfordrende situasjon. For å være godt rustet som investor i et slikt scenario gjelder det å styre unna rentespøkeselene – selskaper med høy gjeldsgrad og ustabil kontantstrøm – og spre risikoen på forskjellige segmenter. For eksempel er de mer defensive segmentene som boliger og samfunnseiendommer i stor grad drevet av demografiske faktorer.

Mona Stenmark, Carnegie Fonder Foto: Selskapet

Mona Stenmark

kredittforvalter, Carnegie Fonder