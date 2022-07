Vi trenger strengere persondataregler

Personvernet står svakt i Norge i dag. Det trenger det ikke å gjøre. Vi må styrke den norske personvernloven ved å åpne for strengere regulering av store teknologiselskaper og mer omfattende bøter ved brudd på regelverket.

Norges personvernlov beskytter ikke brukerens rett til å avstå fra datasamling eller sporing særlig godt. Vi har behov for strengere reguleringer som er strengere på hvordan teknologiselskaper kan få tilgang til informasjon og setter begrensninger for hva som kan gjøres med personopplysninger. Dette var et av formålene med EUs GDPR-regelverk.

Problemet er at norske brukere har betydelig mindre makt over egne opplysninger enn brukere i resten av EU og Storbritannia. Den kompliserte og vage beskrivelsen i informasjonskapselvarslinger, i tillegg til alle innstillingene man kan velge, gjør det vanskelig for brukere å forstå hva de faktisk aksepterer. Alle som har vært på en nettside har sannsynligvis opplevd å få opp en boks som lyder noe som dette: «For at du skal få en bedre opplevelse, bruker vi cookies for analytiske formål og for å vise deg annonser tilpasset dine preferanser.» Dette er som regel den eneste beskrivelsen som gis uten at man må lete lenge etter innstillingene.

Dersom Norge hadde lovfestet EUs nye cookies-vedtak ville preferansevinduet på enhver nettside gitt en bredere valgmulighet sammenlignet med ja eller nei, og en haug skjulte innstillinger.

I Norge er det enklere for Facebook og Google å spore og samle data om norske brukere, fordi Norge henger etter . EUs vedtak rundt informasjonskapsler derimot krever følgende: Muligheten fra å avstå sporing og informasjonskapsler. Vedtaket krever også at brukerne får detaljert informasjon om all sporing og informasjonskapsler på nettstedet.

Norge bør innføre EUs cookies-vedtak slik det er i dag, særlig når dagens norske lovverk gjør det enklere for nettsider, og for data- og teknologiselskaper som Google og Facebook å samle persondata uten konsekvenser. Metodene for datainnsamlingen Facebook og Google har fått bøter for i Frankrike ville ikke blitt sett på som problematisk i Norge. I Norge er GDPR lovfestet utenom cookies-vedtaket, men en tydeligere harmonisering av den norske personvernloven og EUs GDPR er nødvendig. Det vil styrke norske brukeres personvern.

Jakob Linderoth Foto: Privat

Jakob Linderoth

Styremedlem Aker Unge Høyre