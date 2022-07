EU-milliarder gull verdt for norske selskaper

Når EU overfører over 70 milliarder euro til Spania, og stiller et tilsvarende beløp til disposisjon i kreditter, er det tidenes mulighet for norske eksportselskaper.

Det er gjennom NextGenerationEU at Spania får allokert denne gigantsummen. Den skal investeres blant annet i fornybar energi og elektrifisering av transportsektoren. Spania har et mål om 5 millioner elbiler innen 2030. Det betyr at antall offentlig tilgjengelige ladepunkter må økes fra 12.000 til over 340.000 de neste årene.

I Hurdalsplattformen har regjeringen en ambisjon om å øke norsk eksport, unntatt olje og gass, med 50 prosent innen 2030. Et stort handelsunderskudd i fastlandsøkonomien og en fallende sysselsettingsgrad var det noe dystre bakteppet for lanseringen av reformen «Hele Norge eksporterer» i mars.

Det er store muligheter for eksportnasjonen Norge i Spania, spesielt innenfor sjømat, utstyrsindustri, fornybar energi og smarte byer og mobilitetsløsninger - både til havs og på land.

Tall fra SSB viser at Norges utenrikshandel med Spania var på 21 milliarder kroner i 2021.

En av de viktigste og mest etablerte norske eksportvarene til Spania, er sjømat. Hver eneste dag spiser spanjolene smått utrolige 1,3 millioner måltider med norsk sjømat, og eksporten de siste 10 årene har vært et eventyr. I fjor nådde den 6 milliarder kroner.

Når EU ruller ut gjenoppbygningspakken til Spania, bør norske selskaper lære av sjømateventyret og se sydover mot det spanske markedet. Her er fem råd som de kan ta med på veien:

1. Skaff innsikt. Velfungerende handelsavtaler og effektive logistikkløsninger sørger for at norske varer flyter sømløst inn i det spanske markedet, men etterspørselen har endret seg. Det stiller krav til innsikt i alt fra forbrukertrender til varestrømmer.