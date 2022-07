Landets dyreste ansatte?

Ansatte i disse bransjene koster – som Finansavisens viser – mye, men arbeidsgiverne har i 2022 en enorm inntjening, selv med 78 prosent skatt på overskudd. Også for den norske staten utgjør inntjeningen i denne bransjen det økonomiske fundamentet i den norske velferdsstaten.

Hva så med de ansatte og deres lønnskrav? Allerede mens forhandlingene pågår fremkommer det at prisstigningen i 2022 langt overstiger rammen frontfagsmodellen tillater. Forventningen er allikevel at frontfaget skal følges fordi det ivaretar konkurranseutsatt industri og eksportbedrifter.

På nrk.no kunne man 5. juni lese at mer enn 15.000 stillinger er ubesatte innen olje- og gassnæringen i Norge. Bare hos Equinor ønsker de å ansette 2.000 nye i 2022. Alle disse ubesatte stillingene er ikke et tegn på at norske selskaper betaler godt sammenlignet med konkurrentene, som er internasjonale energiselskaper med ansatte på ulike plattformer og anlegg i Norge. Som altså betaler bedre enn for eksempel Equinor som lener seg på 3,7 prosent lønnsvekst fra frontfaget. Blant 17 ulike næringskategorier er kostnadsveksten pr. ansatt høyere i 11 andre næringskategorier enn blant ansatte i olje- og gassnæringen.

Et regnestykke har alltid to sider. Det ansatte i olje- og gassnæringen er muligens de dyreste ansatte, men det finnes ingen yrkesgruppe som bringer mer penger inn for arbeidsgiver eller den norske stat. Olje- og gassnæringen skapte i underkant av 25 millioner kroner pr. år per sysselsatt. Andreplassen på denne listen er ansatte i finans og forsikring. De brakte inn omtrent 3 millioner kroner årlig pr. sysselsatt.

Det går med andre ord å fremstille dette på flere måter enn som «de dyreste ansatte i landet».

Audun Ingvartsen

Forbundsleder, Lederne