Har vi glemt de spilleavhengige?

Spilleavhengige er en svært sårbar gruppe, med stor risiko for å pådra seg omfattende gjeld. Tapene rammer først og fremst den spilleavhengige, som får langvarige økonomiske problemer. Men også banker blir rammet av disse tapene. Mangelen på sikkerhetsmekanismer hos sistnevnte er derfor påfallende.

Spilleavhengighet er regnet som en psykisk lidelse, og er kjennetegnet av en ukontrollerbar trang til å spille, til tross for de negative konsekvensene dette medfører. For den som er rammet vil lidelsen i seg selv være tyngende nok. Det store problemet kommer likevel ved de omfattende gjeldsproblemene som aldri tar slutt. Dette er et samfunnsproblem som også rammer finansinstitusjonene hardt, i form av misligholdte lån.

For å bøte på problemet er det innført flere sikkerhetsmekanismer på norske pengespill, i form av eksempelvis tapsgrenser, beløpsgrenser og grenser for spilletid. Dette er gode tiltak, som er egnet til å avverge de store tapene. Disse fungerer likevel knapt som et hinder for den spilleavhengige.

Problemet er nemlig at mange av tapene oppstår hos utenlandske spillselskap. Bankene har her visse plikter. Dette kommer i form av et forbud mot å formidle transaksjoner til og fra pengespill uten norsk tillatelse. I tillegg må de avvise transaksjoner til de betalingsformidlerne til slike selskap som Lotteritilsynet har fattet vedtak om å avvise. Dette er et forbud som er videreført uten endringer i den nye pengespilloven, som trer i kraft 1. januar 2023. Men heller ikke dette har vesentlig slagkraft. Utenlandske spillselskap omgår dette forbudet enkelt, ved å nytte nye tredjeparter som betalingsformidlere. For den spilleavhengige blir risikoen for dette tapet heller ikke avverget tilstrekkelig av andre reguleringer overfor bankene.

For den spilleavhengige blir resultatet en gjeld som er altfor lett å pådra seg. For bankene blir resultatet et sett med plikter som det er altfor lett å oppfylle, uten å gi den spilleavhengige reelt vern. Sluttresultatet blir i mange tilfeller tap for begge parter. Et tap som burde og kunne vært unngått, gjennom et strengere ansvar for bankene overfor de spilleavhengige.

Jussformidlingen etterlyser derfor en mer omfattende regulering av generelle sikkerhets- og overvåkingstiltak for banker i møtet med spilleavhengige. Dagens regulering kan bare regnes som fartsdumper, uten reell virkning på risikoen for tap. Disse tapene representerer et samfunnsproblem, som bankene selv må bære en stor del av. Den største taperen er likevel den spilleavhengige selv, som risikerer å stå igjen alene med gjeld til nakken.

Sveinung Nes, Jussformidlingen Foto: Privat

Sveinung Nes

Saksbehandler i Jussformidlingen