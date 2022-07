15. juli, i Finansavisens leder «En SAS-konkurs hadde vært sunt», skriver ansvarlig redaktør Trygve Hegnar at SAS-pilotene som har streiket, relativt lett kan finne en ny arbeidsgiver. Dette er ikke tilfelle overhodet!

Alle piloter må gjennomføre omfattende psykomotoriske tester, simulatortest og panelinterjvu for å få jobb – uansett tidligere erfaring. Alle konkurrerer med alle.

Er man heldig å få jobb, begynner man som styrmann på laveste lønnstrinn. I alle flyselskaper gjelder ansiennitetsprinsippet, der man alltid begynner nederst på listen. Det hjelper fint lite å ha mye erfaring fra tidligere.

I SAS er gjennomsnittsalderen for piloter 58 år. Det er med andre ord en svært aldrende gruppe ansatte. Pensjonsalder er mellom 60 og 65 år. Jeg kan ikke se for meg at særlig mange SAS-piloter vil bry seg om å begynne i andre selskaper, med de betydelige kuttene de vil få i lønnsvilkårene og andre betingelser.

Jeg tror at ved en SAS-konkurs vil de fleste pilotene bli pensjonister. Markedet vil da oppleve et pilotvakuum inntil nye piloter er rekruttert. Det vil ta tid! Det er generelt mangel på piloter i markedet som har gyldige sertifikater for store passasjerfly.

Det som er utrolig trist i luftfarten, er den tøffe konkurransen som fører til marginal lønnsomhet for flyselskapene. Det er ingen penger til utvikling, ny investering og oppbygging av kapital. Det er blitt helt vanlig at flyselskaper søker konkursbeskyttelse, kjent som «Chapter 11», i håp om å overleve. Spørsmålet er til hvilken fremtid?

En konkurs i SAS vil i beste fall bidra til at flybillettene blir dyrere, slik at de aktørene som er igjen kanskje kan drive mer lønnsom virksomhet enn i dag.

Per Erdahl Andresen

Nordsjøhelikopterpilot