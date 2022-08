En pitbull med rød neglelakk

Opptakten til LO-kongressen i vår inneholdt en selsom seanse. LOs daværende konstituerte leder, Peggy Hessen Følsvik, kalte statsminister Jonas Gahr Støre inn på teppet. LO-lederen skal ha fortalt ham at hun forventet å bli hørt, uten å måtte rope høyt.

Støre har antagelig forklart Følsvik at han leder en regjering som to tredeler av landets velgere ikke støtter, og at han derfor må manøvrere med en viss varsomhet. Det gikk ikke hjem hos Følsvik. Hun fulgte opp med å forlange at SV skulle inn i regjeringen. LO-lederen ønsket – åpenbart med begrenset parlamentarisk forståelse – å dytte regjeringen i sosialistisk retning. Heldigvis ble kravet umiddelbart lagt dødt.

«Nå skal vi ta de rike» , uttalte demagogen Følsvik i VG 4. juni. Retorikken i Følsviks angrep på «rikinger» får Torbjørn Berntsen til å fremstå som en søndagsskolegutt. Den er konfliktfremmende og dyrker et fiendebilde offentlig debatt burde vært spart for.

Det er også et markant brudd med den dialogsøkende og kloke forgjenger Hans-Christian Gabrielsens forsonende og løsningsorienterte form. Følsvik er åpenbart et produkt av en annen tid.

Det er ikke «rettferdig» å øke skatten på utbytter og folks oppsparte midler, det er kun et utslag av en misforstått fordelingspolitikk og gammeldags retorikk. Kampen for arbeidsfolks rettigheter og vilkår viker plassen for den reneste heksejakt på «utbyttesvina».

LO skal dras godt til venstre og Regjeringen har å følge etter. Det kan være god grunn til å spørre om LOs ledelse faktisk har medlemsflertallet med seg i dette. Mange medlemmer og forbund vil ikke kjenne seg igjen og det snakkes allerede i krokene om andre alternativer.

Det hevdes å være 970.000 medlemmer organisert i LOs 25 fagforeninger. Flertallet støtter muligens den nye linjen, men det har formodningen for seg at det er et voksende mindretall som ikke gjør det.

Alle arbeidsfolk er som kjent ikke sosialister. Akademikerne har 245.000 medlemmer. og er blant dem som kan komme til å bryte med LO.

LO vil ha NATO-skeptikere og EU-tvilere ved Kongens bord. Det er en skremmende utvikling.

Så lenge venstresiden ikke erkjenner at NATO og EU er to av de viktigste forklaringsvariabler for vestlig velstandsvekst de siste 50 år, vil virkelighetsoppfatningen rett og slett bli feil.

Drømmen om Norge som et sosialistisk og isolert paradis bør skrinlegges ASAP. 30-talls-retorikken til Følsvik og andre, kan med fordel slå følge til skraphaugen.

