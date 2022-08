Farvel, min konkubine

Det er en risiko for at forholdet mellom Kina og den vestlige verden forverres. Storbritannias MI5 og amerikanernes FBI kom med en felles pressemelding i begynnelsen av juli. Dette fellesinitiativet omtales som unikt. De mener kommunistpartiet i Kina er fast bestemt på å stjele andre lands forretningshemmeligheter og bruke dem for å etablere dominans i andre lands markeder. Det ble også advart om at en kinesisk invasjon av Taiwan vil føre til voldsomme forstyrrelser for global handel og industri. På NATOs toppmøte i Madrid vedtok alliansen et såkalt strategisk konsept hvor Kina omtales som en sikkerhetsutfordring. Kinas nære relasjoner til Vladimir Putin og Kinas mangel på fordømmelse av Russlands krigshandlinger i Ukraina, har gjort situasjonen verre.

Kina har de siste årene ført en mer aggressiv utenrikspolitikk. Kinas utenrikspolitikk sies å ha endret seg fra panda-diplomati til «wolf warrior»-diplomati, oppkalt etter en populær kinesisk Rambo-lignende krigsfilm. Australia ba verdens helseorganisasjon (WHO) om å gjennomføre en global etterforskning av smitteutbruddet i Wuhan. Kina sa at landets relasjon med Australia var «damaged beyond repair», og innførte handelsrestriksjoner på kjøtt, bomull, korn, kull, trevarer, kobber og hummer. Da Litauen lot Taiwan åpne egen ambassade i landet, skapte det kraftige reaksjoner fra Beijing, inklusiv en uoffisiell boikott av alle varer fra Litauen.

En investor bør vurdere dagens risiko som er knyttet til en investering i kinesiske aksjer og vurdere denne risikoen opp mot mulig avkastning. Det er ikke usannsynlig at handelskonflikten mellom USA og Kina eskaleres, særlig hvis Kina skulle invadere Taiwan. Hvilken respons USA og Europa vil ha i et slikt scenario er uklart, men vil kunne innebære sanksjoner, slik som de har gjort med Russland etter invasjonen i Ukraina. Store kinesiske selskaper har tette bånd til kinesiske myndigheter og kan derfor bli mistenkt for å misbruke informasjon. Derfor vil kinesiske teknologiselskaper bli utestengt fra vestlige markeder av sikkerhetsmessige grunner (slik som Huawei). Vestlige selskaper vil kunne bli mer forsiktig med å inngå samarbeid med kinesiske selskaper, og vestlige investorer kan trekke seg ut av det kinesiske markedet av etiske grunner.

«Farvel, min konkubine» er en kinesisk dramafilm fra 1993 og skildrer Kinas historie fra 1920-årene og frem til slutten av 1970-tallet. Historien handler om to gutter som går på en hard skole for å bli utøvere ved Peking-operaen. Filmen handler om et kjærlighetsforhold som blir satt på prøve og som ender opp med sjalusi og svik og til slutt selvmord. Forhåpentligvis vil vennskapet mellom Kina og USA ikke lide samme skjebne. Investorene vil måtte leve med risikoen for at samarbeidet i perioder blir forverret, men det er nok likevel for tidlig å si farvel til verdens største økonomi.

Jarle Sjo

Analysesjef i NorCap