Billigere å bo

Rødt vil sikre leietagere lavere husleie gjennom å blant annet stramme inn husleieloven. I dag sier reglene at leien maksimalt kan økes med prisveksten. Med dagens prisvekst, betyr det en årlig økning på tre ganger så mye som i et normalår. Det gjør at leietagerne over natten kan få svært mye høyere boutgifter.

Rødts forslag får Finansavisens redaktør Trygve Hegnar til å rope på Stalin. Jeg vet ikke om Hegnar faktisk har studert boligpolitikken i Sovjetunionen på 1930-tallet, men jeg kan forsikre om at vi ikke drar like langt i sted og tid for å finne inspirasjon til vår politikk.

Det fleste land har nemlig reguleringer av leieboliger og leiepriser, og det er Norge som skiller seg ut i markedsliberal retning. Her til lands står eiendomsinvestorer så fritt til å robbe sine leietakere at Leieboerforeningen kaller Norge et boligsosialt u-land.

Reguleringer som sikrer leietagere stabile boforhold til overkommelige priser, vil selvfølgelig ikke føre til et massivt omfang av penger under bordet eller annen økonomisk kriminalitet. Det blir for dumt å hevde at uregulert marked er den eneste måten å sikre at folk velger den smale vei. Jeg ser ikke at folk prøver å bestikke offentlige ansatte selv om ettertraktede skole- og barnehageplasser fordeles uten at den høystbydende får viljen sin. Eller at Vinmonopolets medarbeidere blir korrumpert selv om ettertraktede viner blir delt ut etter det gode gamle køprinsippet, for å bruke et eksempel mange av Finansavisens lesere nok kjenner seg igjen i.

Norges største utleier, Ivar Tollefsen, tjente 19 milliarder kroner i år. I E24 kan vi lese om to unge menn som må betale over 20.000 kroner i husleie for en nedslitt leilighet. Det er ingen grunn til å tro at mer moderate leiepriser vil gjøre det ulønnsomt å leie ut boliger, slik Hegnar frykter.

Han har et bedre poeng når han viser til at det bør bygges flere boliger. Mer av boligene bør imidlertid bygges etter en modell som gjør at flere med vanlige inntekter har råd til å bo i dem. Rødts forslag er at boligbyggerlag eller andre ideelle skal få i oppdrag å bygge boliger til regulerte priser. Det vil gjøre det lettere for personer uten lån i foreldrebanken å bli boligeiere, og dempe prispresset både på det ordinære eiermarkedet og på leiemarkedet.

Hegnar mener at sommerens krise på leiemarkedet vil løse seg fordi noen vil innse at de må bo dårlig og dyrt. Dette kan kanskje virke som en løsning for boliginvestorer, men det vil ikke gjøre livet lettere for de mange leietakerne i Norge. Vanlig folk er mer tjent med Rødts løsninger i boligpolitikken.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Mimsy Møller

Tobias Drevland Lund

Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson i Rødt