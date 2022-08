Er betydningen av forskersamarbeid overdrevet?

Akademia er under press fra politikerne med hensyn til hvem de får lov til å ha forskersamarbeid med. Utenriksdepartementet viser til den nasjonale sikkerheten. Akademikerne er bekymret for at det kan ramme kvaliteten på forskingen.

Det kan kanskje synes opplagt at forskningen er tjent med at forskere samarbeider, men vitenskapshistorien forteller oss at de dyktigste forskerne (Kepler, Galilei, Newton, Faraday, Maxwell, Einstein, Bohr, Heisenberg, Dirac, Feynman med flere), jobbet «alene». De fleste holdt idéene, og de foreløpige resultatene, for seg selv og tok kun kontakt med andre forskere når de følte for det.

Denne måten å jobbe på, er kanskje tydeligst i matematikk . Da matematikeren Andrew Wiles i 1995, etter åtte intense år la frem et bevis på et flere hundre år gammelt matematisk teorem, kom det som lyn fra klar himmel. Ingen kjente til hva han hadde jobbet med.

Selv om forskningen har et internasjonalt nedslagsfelt og er åpen for alle, har den altså historisk blitt til på «bakrommet». På begynnelsen av 1900-tallet, og etter hvert som behovet for behovet for avansert laboratorieutstyr økte, ble det mer vanlig at unge talenter fant seg en etablerert mentor, som gav dem stor frihet.

Nå er infrastrukturkostnadene blitt så store at forskersamfunnet må dele på kostandene (jf. Cern-forskningen og undersøkelsen av verdensrommet), men det betyr ikke at man må samarbeide om å følge opp samme idé. Det reduserer idemangfoldet.