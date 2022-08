Er restriksjoner på strømeksporten lov?

Regjeringen planlegger å begrense eksporten av strøm. Detaljene på hvordan det skal gjøres er få, men rettslig er det klare begrensninger på handlingsrommet.

Restriksjoner på strømeksporten vil, om det i det hele tatt er juridisk mulig, kun la seg gjøre for et svært begrenset omfang og tilfeller, i korte tidsperioder og forutsetter tiltak som skal løse de grunnleggende problemene i kraftsystemet.

Elektrisitet utgjør en «vare» i EU-rettspraksis. EØS-avtalen forplikter Norge til fri bevegelse av varer og det gjelder et forbud mot eksportrestriksjoner.

Det finnes en snever adgang til å gjøre unntak fra forbudet mot eksportrestriksjoner, men slike unntak må begrunnes i grunnleggende hensyn, som sikkerhet eller vernet om menneskers liv og helse og det må ikke finnes andre, mindre inngripende tiltak som kan gjennomføres i stedet.

Det finnes altså en teoretisk mulighet for en svært begrenset restriksjon på strømeksport i tilfeller med nærliggende risiko for akutt strømmangel på kritiske tider av året uten andre potensielle alternativer for å sikre strømforsyningen. Satt på spissen: Det er lov med eksportrestriksjoner hvis det er den eneste måten å sikre at man får helsemessig forsvarlige innetemperaturer, samt å ivareta kritiske samfunnstjenester.

Basert på det som er kommet fra regjeringen så langt, skal eksportrestriksjoner knyttes til fyllingsgraden i vannmagasinene. Hvis fyllingsgrad skal begrunnelse en eksportrestriksjon, må fyllingsgrad under et gitt nivå faktisk medføre reell risiko for liv, helse eller sikkerhet.

Om en slik tilnærming vil lykkes er usikkert. Ivaretakelse av kraftbalansen er i stor grad regulert og kan reguleres ytterligere. Adgangen til å begrense eksporten vil i beste fall være siste utvei etter at andre sikkerhetsmekanismer er brukt.

Videre medfører den snevre adgangen til å gjøre unntak trolig at EU samtidig vil kreve at det iverksettes konkrete tiltak med angitte frister for å bedre den nasjonale kraftbalansen. Stortingets vedtak i forbindelse energimeldingen vil ikke være tilstrekkelig konkrete.

Derfor er det mer sannsynlig at regjeringens løsning i realiteten vil begrense strømproduksjonen i perioder. Dette samsvarer godt med at restriksjonene knyttes til vannmagasinenes fyllingsgrad, og at regjeringen uttrykker at løsningen kan føre til høyere strømregninger (prisen vi betaler for forsyningssikkerhet).