En velferdskatastrofe under oppseiling

Vi opplever nå et angrep på den norske modellen for velferdstjenester og samarbeid mellom offentlige og private aktører som kan få alvorlige konsekvenser for oss alle.

Nylig utnevnte regjeringen et såkalt «nullprofittutvalg» som skal utrede hvordan bedrifter kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor, samt foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer. Utvalget skal se på hvordan kommersielle aktører kan fjernes fra ulike sektorer, blant annet barnehager og eldreomsorg.

Dette fikk SV gjennomslag for i budsjettavtalen i 2021.

Denne politiske hestehandelen mangler sidestykke og kan få alvorlige konsekvenser. Med dette brytes årtiers utvikling av samarbeid og tillit mellom private og offentlige aktører. Et samarbeid som har tjent pasienter, pårørende, ansatte, næringsliv og offentlige virksomheter – kort sagt samfunnet som helhet – godt ved at det blant annet har gitt økt valgfrihet og stimulert til innovasjon og gründerskap.

Velferdstjenester er noen av de mest gjennomregulerte tjenestene vi har når det gjelder kvalitet, innhold, pris og lønns- og arbeidsvilkår. Tusenvis av bedrifter, med 100.000 ansatte, sikrer hver dag at folk får hjelp.

Store utbytter til eiere er ikke et problem i dag. Alle er enige om at fellesskapets penger skal gå til mest mulig tjenester til folk flest. Men alle som driver kommersielle virksomheter, må til syvende og sist gå i pluss. Et av kravene fra det offentlige til private velferdstilbydere er jo også at økonomien skal være sunn. Nå brukes det altså som argument mot private tilbydere.