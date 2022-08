Stresstesting av inflasjonsmålet

Den store økningen i inflasjonen verden over innebærer at sentralbankenes inflasjonsmålsstrategier testes. Det har egentlig aldri skjedd tidligere, da de fleste sentralbanker med relativt små rentejusteringer har kunnet holde inflasjonen nær målsettinger på 2–3 prosent.

Siden 1990-tallet, da flere og flere sentralbanker innførte inflasjonsmål, har det i hovedsak kun vært finanskrisen i 2008 som har utgjort en betydelig trussel mot inflasjonsmålet. Det ble håndtert på en relativt god måte gjennom en svært ekspansiv pengepolitikk. Det har snarere vært trusler om deflasjon enn inflasjon, og flere land har hatt svært lave renter over lang tid.

Under pandemien burde etterspørselen vært tilpasset det manglende tilbudet av varer og tjenester. Det motsatte ble gjort

Den utbredte oppfatningen er at den nåværende kraftig stigende inflasjonen i hovedsak skyldes knapphet på energi og ettervirkninger av pandemien. Færre peker på at pandemien ble håndtert som finanskrisen, med rentenedsettelser og tilførsel av rimelig kreditt. Det har trolig bidratt til økningen i inflasjonen.

Kai Leitemo. Foto: Privat

Er det ikke bare rett og rimelig at en skal føre en ekspansiv pengepolitikk under en pandemi, slik man gjorde under finanskrisen? Nei, det er det ikke. Finanskrisen kunne motvirkes relativt raskt ved at fallet i etterspørselen kunne erstattes med lånefinansiert etterspørsel. Under pandemien burde etterspørselen vært tilpasset det manglende tilbudet av varer og tjenester. Det motsatte ble gjort.

En tommelfingerregel tilsier at renten har en innvirkning på inflasjonen med et etterslep på ett til to år. For to år siden ble rentene betydelig senket over hele verden, og nå har vi hatt stigende inflasjon i noe tid. Slik har sentralbankene støttet oppunder den utviklingen i inflasjon vi nå har sett over en tid. Denne «pengepolitikkhypotesen» for økt inflasjon utgjør ikke et alternativ til hypotesen om at inflasjonen kommer som følge av tilbudssidebegrensninger, men kompletterer og fasiliterer den.