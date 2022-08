Kveles av moms før konsesjonen kommer

Kravet til sannsynlighetsovervekt kommer på spissen i tilfeller der det er krav om særskilt tillatelse for å drive den aktuelle virksomheten. Er det overveiende sannsynlig at virksomheten vil komme i gang før det er gitt slik tillatelse?

Høyesterett tok i 2015 stilling til om Bremangerlandet Vindpark kunne forhåndsregistreres før selskapet hadde oppnådd konsesjon. Skattekontoret hadde opprinnelig innvilget forhåndsregistrering i tre år, men avslo søknad om forlengelse ut over disse tre årene under henvisning til at selskapet ikke hadde fått konsesjon. Høyesterett mente det ikke var tilstrekkelig sannsynlig at virksomheten ville komme i gang. Det ble vist til at det under det aktuelle konsesjonssystemet gis et betydelig antall avslag, og at det er umulig for avgiftsmyndighetene å forutse hvilke selskaper som vil få søknaden innvilget. Så lenge konsesjon var en absolutt forutsetning for at Bremangerlandet Vindpark kunne gå over fra planleggingsfasen til anleggs- og produksjonsfasen, mente Høyesterett at sannsynlighetskravet ikke var oppfylt. Dommen er fulgt opp i senere praksis.

Når konsesjonspliktig virksomhet ikke kan forhåndsregistreres før konsesjon er innvilget, må virksomheten bære store merkostnader i en ofte kritisk oppstartfase. Adgangen til tilbakegående avgiftsoppgjør ved senere registrering vil ofte være av begrenset verdi eller utilstrekkelig. Dette vil ramme større virksomheter med lang investeringshorisont og ofte med samfunnsnyttig siktemål. Hensynet til at staten mulige tap har fått veie tyngre enn konsekvensen for virksomheten.

Praksisen understøtter ikke det grønne skiftet som vi er avhengige av. Mye har skjedd siden Høyesteretts dom i 2015. Tiltak som tilrettelegger og stimulerer initiativ og investeringer i det grønne skiftet er nå helt påtrengende. Staten bør åpne for forhåndsregistrering av virksomheter underlagt konsesjonsregimer innen fornybar energi slik at disse slipper å finansiere mva frem til det tidspunkt konsesjon oppnås. Dette vil være et godt bidrag til å sikre at viktige initiativer ikke kveles før de er satt i gang.

Anne Sofie Bjørkholt

Camilla Hammer Solheim

Advokater i Advokatfirmaet BAHR