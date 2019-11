Kinesiske Huawei kan bli utestengt fra tysk 5G-utbygging

Ifølge uttalelser fra den tyske utenriksministeren, Heiko Maas, vil myndighetene gjennomføre en «troverdighetstest» av selskapene som vil delta i utbyggingen av neste generasjon mobilnett i landet, melder Reuters. Testen skal ta sikte på å undersøke om de potensielle utbyggerne må gi videre informasjon og data til myndighetene i sitt hjemland.

Huawei er i henhold til kinesiske sikkerhetslover forpliktet til å gi informasjon videre til Kinas myndigheter.

– Dermed er ikke selskapet fristilt fra statlige interesser, sa Maas i en uttalelse i Berlin mandag.

Uttalelsen blir tolket dit hen at den tyske regjeringen vil rette et kritisk blikk på Huawei og muligens utelukke selskapet helt fra deler av utbyggingen av 5G-nettet. USA har lagt sterkt press på sine allierte for å hindre Huawei i bygge mobilnett og har selv svartelistet selskapet.

Tyske teleselskaper har advart om at en utestengelse av Huawei vil forsinke 5G-nettverket flere år. Det vil også kunne gjøre utbyggingen flere milliarder euro dyrere.

(©NTB)