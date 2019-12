Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

– Selv om vi reiser mer og blir stadig mer digitale, er det ennå ikke mulig å benytte digitale tjenester som krever pålogging med eID i et annet land, selv ikke innen Norden. Nå har vi endelig fått et regelverk som skal gjøre dette mulig, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

– Dette er en milepæl i arbeidet med å gjøre hverdagen enklere for borgere og virksomheter som trenger tilgang til offentlige digitale tjenester i et annet EU- eller EØS-land. Det kan være aktuelt i jobbsammenheng, for næringsvirksomhet, studier eller for å få tilgang til helsetjenester, sier Astrup.

Nå starter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arbeidet med å tilpasse den nasjonale innloggingsløsningen ID-porten slik at innbyggerne også kan få tilgang til offentlige tjenester i andre EU- og EØS-land.

– Dette gjør det mulig med sikker og effektiv digital samhandling mellom virksomheter, innbyggere og offentlige myndigheter over landegrensene. Dette åpner også for et europeisk marked for andre typer digitale tillitstjenester hvor Norge ligger langt fremme, sier Astrup.

(©NTB)