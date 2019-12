Øystein Moan varslet tidligere i år at han vil fratre stillingen som adm. direktør i Visma i løpet av 2020. Merete Hverven er nå ansatt som ny toppsjef, opplyses det i en pressemelding.

Hverven er i dag visekonsernsjef og HR-direktør i samme selskap, og vil offisielt overta sjefsstolen 31. mars 2020.

– Det er med stor ydmykhet jeg har takket ja til å overta som ny konsernsjef i Visma. Det er definitivt store sko å fylle med tanke på Vismas meget sterke utvikling og prestasjoner under ledelse av Øystein Moan, sier Hverven i en kommentar.

Motivert

Hverven har mastergrad i finans fra University of St. Gallen og NHH, og har vært ansatt i Visma siden 2011.

Siden 2012 har hun vært en del av konsernledelsen i Visma, og har ifølge meldingen spilt en sentral rolle i selskapets vekst de seneste årene, gjennom blant annet å rekruttere, utvikle og beholde de riktige ressursene for Visma.

Hverven påpeker at hun er ekstremt motivert til å ta fatt på oppgaven, at hun har store forventninger til fremtiden og er overbevist om at selskapet vil fortsette den positive utviklingen.

– Det vil kreve en tydelig strategisk retning, ytterligere profesjonalisering av kundereisen og kontinuerlig fokus på å styrke Visma i europeiske markeder gjennom oppkjøp av selskaper som er «født» i skyen og som har et stort potensiale, sier den påtroppende konsernsjefen.

Over 20 år

Øystein Moan har vært sjef i Visma siden 1997, og selskapet har i løpet av den tiden gått fra å være et selskap med 310 ansatte til i dag å være et av Europas ledende softwareselskap med over 10.000 ansatte.

Selskapet opererer nå i hele Norden i tillegg til i Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika, og forventer en omsetning på nesten 16 milliarder kroner i 2019.

Moan varslet tidligere i år at han ville forlate sjefsstillingen i 2020, men at han vil fortsette sitt engasjement som arbeidende styreleder i selskapet.

– For å gjennomføre en videre internasjonal ekspansjon og fortsette veksten, er det helt riktig at jeg nå overlater ansvaret til en ny ledelse. Jeg er overbevist om at Merete Hverven har de kvalifikasjoner og ferdigheter som behøves for å lykkes med oppdraget det neste tiåret, sier Moan i en kommentar.