Akka Technologies vil kjøpe Data Respons

Akka Technologies har lagt inn bud på alle aksjene i Data Respons, opplyses det i en melding.

Budet er på 48 kroner pr. aksje. Det er en premie på 20 prosent på onsdagens sluttkurs og verdsetter selskapet til 3,7 milliarder kroner.

43 prosent av aksjonærene i Data Respons har forhåndsakseptert budet, og det er også enstemmig anbefalt av styret.

– Den foreslåtte overtagelsen av Data Respons, av Akka, gir teamet vårt økt potensial for utvikling og de to selskapene er definitivt en god strategisk match. Vi deler de samme verdiene og lidenskapen for innovasjon med Akka, sier Data Respons-sjef Kenneth Ragnvaldsen i en kommentar.

Data Respons er notert på Oslo Børs, mens Akka er notert på både Euronext Paris og Euronext Brussel.

Data Respons sluttet onsdag på 40 kroner og hadde med det steget 84 prosent siden nyttår og 88 prosent de siste 12 månedene.

All-time high for aksjen kom intradag 29. november 2019 og var på 43 kroner.