Marius Ekerholt og Sindre Haaland i Dogu Salesscreen kan ha startet Norges første enhjørning

– Salgsledere har alltid kommet med kreative måter å motivere medarbeiderne på. Det har vært tavler, skipsklokker og konvolutter med hemmelige premier. Nå har vi gjort denne salgsledelsen digital, sier Sindre Haaland (30), gründer og daglig leder i Dogu Salesscreen, som lager programvare til bedrifter og salgsavdelinger.

Finansavisen møter Haaland og markedssjef Marius Ekerholt (30) på bedriftens kontor i Karl Johans gate i Oslo.

Eller rettere sagt: Haaland deltar på møtet fra en skjerm på veggen. Bakgrunnen på skjermbildet gir inntrykk av at han befinner seg på det sentrale Manhattan, men skinnet bedrar.

I virkeligheten er Haaland hjemme på pappaperm i Stavanger, men skyskraperbildet er ikke tilfeldig valgt. Det seneste året har Dogu-sjefen brukt omtrent halvparten av tiden sin i USA.

– Jeg flyttet til New York i juli, og i disse dager er også familien på vei over, sier han.

Får med seg midtsjiktet

– 2019 er året da vi for alvor lyktes utenfor Norges grenser. Vi har tredoblet salget i Sverige, firedoblet i Nederland, og fått fotfeste i USA. Det er en fin opptakt mot 2020, som skal bli vårt store vekstår, sier Haaland.

Selskapet driver salg og har kontorer i Norge, Sverige, Nederland, USA og Singapore.

Dogu Salesscreen utvikler «sales performance software», altså programvare som øker selgernes motivasjon og ytelse. Programvaren kan integreres med kundedatabaser og salgsprogramvare som Salesforce, Hubspot og Oracle, og er ikke ment som en konkurrent til dem.

Det Dogu Salesscreen tilfører, er gamification, altså elementer som gjør det moro med salg eller andre, litt trøtte arbeidsprosesser.

Det innebærer for eksempel videosnutter når en medarbeider runder en milepæl, bonuspoeng som kan veksles inn eller tilgang til et lykkehjul der arbeidsgiveren kan legge inn godbiter.

GJØR SALG TIL EN LEK: Dogu Salesscreen tilfører gamification, altså elementer som gjør det moro med salg eller andre, litt trøtte arbeidsprosesser. Illustrasjonsfoto: Dogu Salesscreen

– Toppselgerne som allerede er motivert, er ikke problemet. Han eller hun trenger ikke oppmuntres til å løfte av røret. Selgere som er lite motivert, er kanskje uansett på vei ut av bedriften, sier Haaland.

– I et salgsteam ligger det derimot mye verdi i å få med midtsjiktet. Klarer du å få 60-70 prosent av teamet ditt til å yte litt bedre, er mye gjort for en salgsleder.

– Det er lett å dele ut en premie til ukens beste selger, men du må også få folk til å konkurrere om niende- og tiendeplassen, legger han til.

SELGER I FLERE LAND: Utenfor landets grenser har Dogu Salesscreen fått napp hos SAP, Allianz, Oracle, Santander Consumer Bank, Nordea og Bonnier. Illustrasjonsfoto: Dogu Salesscreen

– Det er mange bransjer der selgerne trenger en ekstra piff, sier Haaland, som nevner programvare, bank og forsikring som eksempler.

Gjensidige, DNB, Fjordkraft, Visma, Atea, Subaru og Privatmegleren er noen av kundene i Norge.

Utenfor landets grenser har Dogu Salesscreen fått napp hos SAP, Allianz, Oracle, Santander Consumer Bank, Nordea og Bonnier.

Milliardpotensial

– Markedet for salgsfremmende programvare er på mange milliarder dollar i året, og vi har potensial til å selge til alle som bruker kunde- og salgssystemer, sier han.

Selskapet har imidlertid flere konkurrenter: Hoopla, Ambition og Level Eleven fra USA, Plecto fra Danmark, Spinify fra Australia og Game Effective fra Israel.

– Det er mange som jobber med salgsfremmende programvare, men fra ulike tilnærminger. Det er faktisk en av utfordringene våre. Det er mange som kjemper om salgsteamenes oppmerksomhet for tiden.

Nærmer seg enhjørning-status

Dagens Næringsliv skrev i april 2019 at Dogu ligger an til å bli ett av de første selskapene i Norge med status som enhjørning. Det innebærer et privateid selskap verdt over én milliard dollar.

Gründerne har et stykke igjen, men de er på god vei: Ved den seneste emisjonen i november ble selskapet verdsatt til 200 millioner kroner.

Basert på den kursen er Sindre Haalands Dogu-aksjer verdt 65 millioner kroner, mens Marius Ekerholts aksjepost er verdt 24 millioner kroner.

Dogu Salesscreen (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 25 21,5 Driftsresultat x −2,5 Resultat før skatt x −2,5 Årsresultat x −2,5 Eiere: Sindre Haaland (32,3 %), Spring Dogu Holding (20,7 %), Marius Ekerholt (12,1 %), Øystein Heimark (12,1 %), andre (22,9 %).

Are Traasdahl er en annen av investorene gjennom investeringsfondet Spring Capital. Traasdahl ble milliardær over natten da han i 2016 solgte gründerselskapet Tapad til Telenor for tre milliarder kroner.

Jobber med USA-investorer

I begynnelsen av 2020 regner bedriften med å hente mellom 2 og 3 millioner dollar fra investorer. Høsten 2020 starter arbeidet med en større serie A-emisjon på mellom 7 og 15 millioner dollar. Det tilsvarer opp mot 135 millioner kroner.

Primært satser Haaland på å få med amerikanske tidligfaseinvestorer.

– Vi utelukker ikke norsk kapital, men vi jobber mest med investeringsmiljøer i New York og California, sier Haaland.

– Hvis vi går mot en exit, er det en fordel å ha amerikanske aktører med, spesielt hvis vi snakker om et salg til et av de store CRM-selskapene, sier han.

– Hva gjør dere som ikke to-tre utviklere kan klare å få frem på et par måneder?

– Noen prøver, men det er ganske mye arbeid. Fordelen er dessuten at vi tilfører CRM-adopsjon. Medarbeideren blir motivert til å legge inn dataene i kundeplattformen, sier Haaland.