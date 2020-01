Mangedobling med mangfold

– Mitt budskap handler om digitalisering, og om hvordan Norge kan bli et fantastisk, nytt senter for utvikling av industriell programvare. Nøkkelen er kulturelt mangfold av den typen vi har i Cognite, sier Riya Jagetia (23), produktsjef i Cognite.

Onsdag samles rundt 1.300 ledere i norsk næringsliv til NHOs årlige årskonferanse i et fullsatt Oslo Spektrum. Én av foredragsholderne er indisk-amerikanske Jagetia, som har bodd i Norge i omtrent et år.

«Norge – en toppdestinasjon for IT-eksperter?», er tittelen på foredraget hennes.

– Vi har folk fra Apple og Google

– For å få tak i de rette folkene holder det ikke å lokke med penger. Vi har folk som kommer fra Apple og Google, og de kan få hvilken jobb de vil. For å rekruttere den typen folk må vi lokke med talent. Dyktige folk har lyst til å jobbe sammen med andre dyktige folk, sier Giedre Malinauskaite, kommunikasjonssjef i Cognite.

– I tillegg handler det om arbeidsoppgavene. Gode medarbeidere vil løse problemer folk ikke har klart å løse tidligere, legger hun til.

Jagetia har utdanning fra det amerikanske eliteuniversitetet MIT. Hun hadde aldri vært i Norge før hun ble overtalt av en venninne som jobbet i Cognite om å søke jobb i selskapet og å flytte hit.

– Cognite er opptatt av kulturelt mangfold fordi det skaper kreativitet. Engelsk er arbeidsspråket, og de mange ulike etnisitetene og religionene skaper et fanatastisk kreativt miljø, sier Jagetia, som selv er hindu.

Etablert av Fast-gründer

Cognite er etablert av John Markus Lervik (50), som var en av grunnleggerne av Fast Search & Transfer.

– FORVENTER DOBLING: John Markus Lervik har jobbet med Cognite siden 2016. Foto: Foto: Iván Kverme

Søkemotoren deres, AlltheWeb.com, var på et tidspunkt større enn Google, men ble solgt ut og havnet hos Yahoo.

Siden 2016 har Lervik brukt tiden sin til å bygge opp Cognite, som han etablerte sammen med Aker. Selskapet betegner seg som ledende på innsamling og analyse av enorme mengder industrielle data for å optimalisere prosesser og vedlikehold.

Doblet omsetningen i fjor

De seneste 18 månedene er antallet ansatte økt fra 35 til rundt 300, fordelt på 40 ulike nasjonaliteter. 27 prosent av de ansatte er norske.

I 2018 omsatte selskapet for 164 millioner kroner.

Cognite (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 330 163,8 Driftsresultat - 8,8 Resultat før skatt Mer enn 0 9,4 Årsresultat - 8,8 Eiere: Aker ASA (65,2 %), Aker BP (9,6 %), John Markus Lervik (9,6 %), Øyvind Eriksen (2,0 %), andre (13,6 %).

– Basert på de tilgjengelige tallene for 2019 forventer vi en dobling av omsetningen i forhold til året før, og med et overskudd, skriver Lervik i en epost til Finansavisen.

Så sent som i november fikk ble han kåret til årets teknologileder av Teknisk Ukeblad, Nito og Tekna i samarbeid.

For Cognite de kommende årene er planen internasjonal ekspansjon til både USA og Asia.

– I 2020 vil vi vokse videre både i Norge og internasjonalt, og vi forventer å kunne annonsere en rekke nye internasjonale samarbeid og kontrakter innen flere industrielle bransjer, fastslår Lervik.

– Ekstremt vennlig og åpent

Før Jagetia kom til Norge hadde hun en periode med kalde føtter.

– Jeg er ikke hvit og ikke kristen. Jeg snakker ikke norsk, og jeg skiller meg ut fra den norske flertallsbefolkningen. Det viste seg derimot at det norske samfunnet er ekstremt vennlig og åpent.

– Det er en avgjørende forutsetning for å bygge et internasjonalt programvareselskap, sier Jagetia.

– Hva konkret bør Norge gjøre?

– Det ene er å forenkle prosessen for arbeidstillatelse. Særlig for traineer og midlertidige stillinger kan prosessen være omstendelig. Det andre er å promotere Norge som et teknologisenter ved å vise frem selskaper som har hatt suksess, sier Jagetia.

– Det tredje er å profilere verdier som kulturell åpenhet, flat struktur i arbeidslivet og likestilling i familiepolitikken. Fødsels- og pappapermisjon kan overbevise en del til å komme, legger hun til.