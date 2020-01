Stian Rustad er blitt 100 millioner rikere på to uker etter å ha nektet å selge 24SevenOffice til konkurrent

Stian Rustads 24SevenOffice ble nærmest kjeppjaget fra Oslo Børs. Men etter å ha gjort børscomeback i Sverige er nordmannen blitt søkkrik på livsverket.

Så selvsikker er han at da en konkurrent i oktober bød 50 prosent over børskurs for selskapet, rykket Rustad ut med sitt eget manifest mot budet. Han antydet at han måtte ha dobbelt så høy pris.

Budet sendte likevel 24SevenOffice-aksjen opp fra 13 til 18 kroner. Men etter nyttår har aksjen skutt opp fra 18 til 27 kroner. Selskapet er plutselig verdt 1,5 milliarder, mot oppkjøpsbudet på 1,1 milliarder.

Programvareselskapet leverer skybaserte forretningssystemer til mellomstore bedrifter som «Software as a Service», populært kalt SaaS, der kunden abonnerer på en tjeneste i stedet for å kjøpe den.

Vi er fortsatt priset til halv pris av FortNox Stian Rustad, 24SevenOffice

Tjent 100 millioner på to uker

Stian Rustad eier indirekte 25 prosent av aksjene i 24SevenOffice gjennom hovedeier R-Venture.

Gründerens aksjer er plutselig verdt 375 millioner, hvilket betyr at Rustads kamp mot oppkjøp i oktober har gjort ham 100 millioner kroner rikere.

I oktober indikerte Rustad at prisen måtte dobles før han ville selge aksjene i livsverket. Fortsatt mener han 24SevenOffice-aksjen har mye å gå på.

– Vi er fortsatt priset til halv pris av FortNox. De vokser saktere enn oss når det gjelder antallet nye kunder, og FortNox har heller ikke internasjonal teknologi som vi har. Det bør derfor være rom for 24SevenOffice-kursen til å gå vesentlig fortsatt, sier Rustad, som jobber på spreng med selskapets USA-satsing.

Fremover vil jeg nok overlate vurderingene av eventuelle bud helt opp til styret, som jeg har full tillit til Stian Rustad, 24SevenOffice

Vil ikke gjøre det samme igjen

– 24SevenOffice har heller ikke startet med oppsalg av andre tjenester og systemer slik som FortNox allerede gjør med stor suksess. Det er en stor oppside i banktjenester, forsikringstjenester, pensjon, samt salg av andre systemer, sier Rustad.

Han varsler imidlertid at han i fremtiden ikke vil rykke ut med solokampanjer mot budgivere som dukker opp.

– Mitt poeng ved sist bud var at 1,1 milliarder uansett var altfor billig, og det viser vel dagens kurs at jeg hadde helt rett i. Fremover vil jeg nok overlate vurderingene av eventuelle bud helt opp til styret, som jeg har full tillit til.

– Jeg engasjerte meg kun i 1,1-milliardersbudet da det var i en situasjon jeg mente var ekstraordinær på grunn av den spesielt lave prisen kontra reelle underliggende verdier og potensial i 24SevenOffice, sier Rustad.

– Vi ser også at vår løsning hevder seg godt i USA, som er verdens mest konkurranseutsatte marked for skybaserte systemer. Det betyr igjen at 24SevenOffice har et stort ubenyttet potensial i andre land.

Vi vil nærme oss lønnsom vekst i 2020, slik at vi i år vil nå lønnsomhet både i Norge og Sverige Ståle Risa, 24SevenOffice

– Markedet forstår mer

Rustad gir følgende forklaring på den ekstraordinære kursoppgangen i aksjen:

– Jeg tror markedet forstår stadig mer av SaaS-prising og potensialet som ligger i å ha så mange bedriftskunder i portalen. Dette kombinert med at selskapet leverer stabilt med god vekst over mange kvartaler. Jeg tror også svensker verdsetter at vi er et gründerstyrt selskap med et usedvanlig engasjement og kjærlighet for produktet og kunder, sier han.

Daglig leder, Ståle Risa, eier også en liten porsjon aksjer i selskapet, og etter kursoppgangen er de plutselig verdt 45 millioner.

EIER OGSÅ AKSJER: Daglig leder i 24SevenOffice, Ståle Risa.

– Vårt mål er å vokse 30 prosent, hvilket vi har gjort. I 2019 har vi gjort store investeringer, hvilket har gitt et stort underskudd, men vi vil nærme oss lønnsom vekst i 2020, slik at vi i år vil nå lønnsomhet både i Norge og Sverige, sier Risa.

24SevenOffice har bygget seg opp til 30 ansatte i Sverige, og har nå totalt 150 ansatte i Skandinavia.