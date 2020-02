Bedre resultat for Atea

IT-selskapet Atea hadde et driftsresultat på 305 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, ned fire millioner fra 2018. Resultat før skatt ble 218 millioner, opp fra 204 millioner kroner i 2018.

Driftsinntektene ble 10,2 milliarder kroner, hvilket er stabilt med 2018. Justert resultat pr. aksje i fjerde kvartal ble 1,96 kroner, opp fra 1,86 kroner i 2018.

Årsresultater

Styret i Atea foreslår et utbytte på 6,50 kroner pr. aksje for 2019. Det er uendret fra 2018. Driftsresultatet for 2019 endte på 747 millioner kroner, opp fra 690 millioner i 2018. Resultat før skatt ble 530 millioner, sammenlignet med 467 millioner i 2018.

Justert resultat pr. aksje endte på 4,78 kroner mot 4,26 kroner i 2018.

Svakt i Danmark

Torsdag for en uke siden varslet i et resultatvarsel Atea at deres adm. direktør i Danmark, Morten Felding, fratrer sin stilling og at selskapet sparker 67 ansatte i Danmark. IT-selskapet varslet samtidig at effektiviseringstiltaket vil påføre selskapet kostnader på over 35 millioner kroner i 1. kvartal, og at ledelsen vurderer opp mot 34 millioner kroner i mulige nedskrivninger i den danske delen av konsernet.

Atea skrev også i børsmeldingen at Danmark ville bidra med rundt 23 millioner kroner på driften i 4. kvartal mot 11 millioner i samme periode i 2018, det vil si rundt halvparten av det analytikerne på forhånd ventet.

Atea ASA (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 10.203 10.172 Driftsresultat 305 309 Resultat før skatt 218 204 Resultat pr. aksje 1,96 kr. 1,88 kr.