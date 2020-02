Itera betaler ut 24,4 mill.

Itera betaler ut 0,30 kroner pr. aksje i utbytte til aksjonærene for fjerde kvartal 2019, hvilket utgjorde 24,4 millioner kroner. I samme periode i fjor var utbyttet null. For året økte utbyttebetalingen fra 20,5 til 44,7 millioner.

Itera rapporterer om en økning i driftsinntektene på 3 prosent i fjerde kvartal 2019 etter en økning på 13 prosent for egne tjenester, mens abonnementsbaserte driftsinntekter økte med 7 prosent. Fra tredjepart falt inntektene med 49 prosent som følge av at et stort oppdrag i Danmark var ferdigstilt.

- Sterkt på Vestlandet og Island

- Vi har lagt bak oss et år med god utvikling. Vi har fulgt strategien, og har vunnet nye kunder i nye sektorer, blant annet innen energi, maritim sektor og fiskeri. Vi har gått inn i nye geografiske markeder, og kan vise til sterk utvikling både på Vestlandet og på Island, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

- Vi har også gjennomført oppdrag i USA, og opplever mer enn noen gang at leveransemodellen vår legger til rette for effektivt og sømløst samarbeid på tvers av geografiske grenser. Videre har vi bygget et nytt forretningsområde rundt skytjenester som nå viser gode resultater, sier han.

