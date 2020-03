Innsidere solgte og kjøpte i Atea

Capital Research and Management Company, et selskap under Capital Group, melder mandag morgen at det solgte 307.061 aksjer i Atea 18. mars og med det havnet under flaggegrensen på 5,0 prosent.

Etter salget eier Capital Research and Management Company 5.280.592 aksjer i Atea, tilsvarende 4,80 prosent.

Storeier kjøpte

Selskaper kontrollert av styreleder i Atea AS, Ib Kunøe, kjøpte den 20. mars 439.170 aksjer i Atea ASA til en snittkurs på 70,82 kroner.

Etter kjøpte kontrollerer Ib Kunøe og nærstående 27.934.718 aksjer i Atea ASA, tilsvarende en eierandel på 25,4 prosent.

CFO kjøpte

19. mars kjøpte CFO i Atea, Lill Beate Pedersen, 14.000 aksjer i Atea ASA til en snittkurs på 71,08 kroner. Etter kjøpet har hun 22.800 aksjer og 60.000 opsjoner i Ateas.

Atea har falt 36,6 prosent på Oslo Børs den siste måneden og 43,4 prosent siden nyttår. På fredagens sluttkurs på 72,80 kroner hadde selskapet en børsverdi på 8,0 milliarder kroner.