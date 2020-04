Facebook brukte nær 240 millioner på Zuckerbergs personlige sikkerhet og private reiser

Facebook brukte i løpet av 2019 hele 23,4 millioner dollar, tilsvarende nesten 240 millioner kroner, på Mark Zuckerbergs personlige sikkerhet og private flyreiser, melder CNBC.

Beløpet inkluderer 10.463.717 dollar for «kostnader relatert til personlig sikkerhet for Zuckerberg hjemme og i forbindelse med personlige reiser». I tillegg til ytterligere 10 millioner dollar for å beskytte han og hans familie. Zuckerberg mottok også 2,95 millioner dollar til privatjet.

Facebook-gründerens årslønn forblir ifølge CNBC imidlertid på 1 dollar.

I 2018 brukte selskapet 20 millioner dollar på samme formål, mens de i 2017 punget ut cirka 9,1 millioner dollar.