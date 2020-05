DNB Markets oppjusterer anbefaling på TietoEvry – men kutter kursmål

DNB Markets oppjusterer sin anbefaling på TietoEVRY fra hold til kjøp.

Samtidig nedjusteres kursmålet fra 32 til 28 euro.

«Vi tror kursreaksjonen har vært overdrevet når det gjelder implikasjoner fra covid-19-pandemien og selskapets underliggende posisjonering», skriver meglerhuset.

TietoEVRY stiger onsdag formiddag 2,91 prosent til 254,20 kroner på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen ned 8,43 prosent, mens den har steget 10,14 prosent den siste måneden.

Første kvartal

Selskapet la tirsdag frem sine førstekvartalstall. Justert for valutaeffekter rapporterte de en vekst på 2,7 prosent, takket være økt etterspørsel i programvare, skytjenester og høy aktivitet i Norge.

DNB Markets skriver i sin rapport at første kvartal bød på både positive og negative overraskelser, og at resultatene var blandet.

Nettosalget var i tråd med både meglerhusets syn og konsensus, mens justert driftsresultat kom inn omtrent to prosent over deres forventninger.

DNB Markets skriver også at de ble positivt overrasket over den organiske veksten på 6 prosent i «Hybrid Infra», men negativt overrasket over den negative utviklingen innen Digital «Experience».

Estimater

DNB Markets kutter nå sine estimater for TietoEVRY, og har blant annet senket forventningene til nettoomsetningen i perioden 2020-2022 med 5-7 prosent.

Estimatene for justert driftsresultat for samme periode er redusert med 4-16 prosent, mens forventningene til resultat per aksje er senket 4-21 prosent.

Meglerhuset antar nå at TietoEVRY vil utsette årets første utbytteutbetaling på grunn av den nåværende usikkerheten, og forventer at selskapet vil betale tilsvarende beløp som en ekstraordinær utbetaling i løpet av 2021, etterhvert som verden normaliseres.