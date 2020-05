Kundevekst ga solid resultat for Itera

IT-selskapet Itera leverte et solid resultat i første kvartal med en vekst på 13 prosent og økning i EBIT-marginen på 2,2 prosent, melder selskapet i kvartalsrapporten.

Veksten er hovedsakelig drevet av økning i nye kunder som stod for 12 prosent av periodens driftsinntekter.

I tillegg økte veksten i konsernets digitale kjernevirksomhet med 15 prosent fra 114,5 millioner kroner til 131,6 millioner kroner.

- Itera avsluttet første kvartal med et tilfredsstillende aktivitetsnivå. En årsak er at vår eksponering i de mest alvorlig rammede sektorene er begrenset, og at vår rolle i disse sektorene er knyttet til kjernesystemer og strategiske digitaliseringsprosjekter som skal forsterke kundens konkurransedyktighet. Dette er oppdrag med lav sannsynlighet for nedskalering eller avslutning, sier Arne Mjøs, konsernsjef i Itera.

De 30 største kundene til selskapet utgjorde 77 prosent av konsernets omsetning, som er på samme nivå som i første kvartal 2020.