– Verdt mer enn noen musiker i historien

Joe Rogan har skrevet under en historisk kontrakt med Spotify. Rogan er radiovert i verdens mest populære podcast – «The Joe Rogan Experience» – med over 190 millioner månedlige nedlastninger.

Nå har han solgt rettighetene til podcasten til Spotify for den nette sum av 100 millioner dollar, ifølge Wall Street Journal.

Salget får ekspertene til å reagere.

Mer enn noen artist

Kontrakten Rogan har inngått med Spotify tilsvarer 26 milliarder avspillinger av en sang for en artist.

– En artist må generere 26 milliarder avspillinger for å tjene det samme som Joe Rogan får for sine podcast-rettigheter, sier musikkskribent Ted Gioia.

Gioia mener at dette betyr at «Spotify verdsetter Rogan mer enn noen annen musiker i historien».

Kontroversiell

Rogan har en lang karriere i media og er blant annet kjent som MMA-kjempe, programleder i Fear Factor og stand-up-komiker.

Ved en anledning røyket Rogan marihuana sammen med Elon Musk under et to timer langt intervju. Tesla-gründeren gikk med på å forsøke etter han forsikret seg om at det ikke var ulovlig. Marihuana er lovlig for medisinsk- og rekreasjonsbruk i California.

Frem til nå har samtlige av de 1.500 episodene vært tilgjengelig på YouTube, men nå vil alt innholdet flyttes eksklusivt til Spotify.

– Innholdet er fremdeles det samme som før. Spotify har kun rettighetene og vil ikke ha noen innvirkning på produksjonen, sier Rogan via sin Instagramkonto.

Tidligere hadde Rogan inntekter på omlag 30 millioner dollar i året.

Spotify-aksjen er i skrivende stund ned 0,44 prosent til 191,90 dollar i førhandelen på Wall Street.