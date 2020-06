Trump signerer egen presidentordre om sosiale medier

Det er ikke kjent hva innholdet vil være i ordren som USAs president ifølge Det hvite hus' kommunikasjonsdirektør Alyssa Farah skal signere torsdag.

Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte.

Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og bruker det aktivt som en kanal for direkte å spre sine ytringer. Han har postet over 52.000 innlegg på kontoen sin @realDonaldTrump.

USA-ekspert: Ikke et seriøst forslag

– Dette skal ikke sees på som et seriøst forslag, men som et politisk utspill, sier Erik Åsard, professor emeritus i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet til nyhetsbyrået TT.

Han understreker at ytringsfriheten står sterkt i USA og ikke vil kunne endres av noen sinte Twitter-meldinger.

Heller ikke Frida Stranne, lektor i Nord-Amerika-studier ved Högskolan i Halmstad, tror det ligger i Trumps interesse å stenge eller begrense Twitter.

– Trump må jo ha Twitter, det er hans megafon, sier hun til TT.

Stranne peker på at den amerikanske velgerbasen er polarisert og at Trump med denne ordren er henvendt til egne følgere. Mange amerikanerne som er kritiske til presidenten, er allerede overbevist om at han undergraver demokratiet.

De som på den andre siden støtter Trump, deler ofte hans syn om at han stadig blir angrepet av etablissementet.

– Sensur er ikke veien å gå

Heller ikke Facebook-sjef Mark Zuckerberg mener sensur av sosiale medier er den rette reaksjonen, skriver Reuters.

– Generelt tenker jeg at en regjering som velger å sensurere en plattform fordi den er redd for sensur ikke akkurat er den rette reaksjonen her, sa Zuckerberg i et intervju med Fox News Channel.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.

