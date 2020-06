Har satset en halv milliard på helse-IT

SAMLER E-HELSE ETT STED: – På samme måte som Apple TV har samlet underholdningsuniverset i én boks, har PatientSky utviklet verdens første e-helseplattform for helsesektoren, hevder Jesper Melin Ganc-Petersen (45), gründer i PatientSky.

– På samme måte som Apple TV har samlet underholdningsuniverset i én boks, har PatientSky utviklet verdens første e-helseplattform for helsesektoren, hevder Jesper Melin Ganc-Petersen (45), gründer i PatientSky.

Helsegründeren oppgir å ha satset en halv milliard kroner på helseplattformen PatientSky 360 sammen med medinvestorer.

Det skal bli slutt på at papirjournaler blir kjørt i drosje mellom ulike sykehus og helsebygg Jesper Melin Ganc-Petersen, PatientSky

Plattformen ble lansert i Norge i begynnelsen av mai.

– I internasjonal målestokk er Norge et fantastisk pilotmarked. Størrelsen passer utmerket, sier han.

– I tillegg har PatientSky inngått samarbeid med lokale partnere i Finland og Estland, og gjennom partnerskap skal vi skalere selskapet til nye land.

E-helseselskapet PatientSky er etablert i fire land; Danmark, Norge, Estland og Finland. På sikt er planen å gå inn i Sveits og Storbritannia.

– Vi har ikke laget PatientSky for å betjene 5 millioner mennesker i Norge, altså en befolkning som tilsvarer Hamburg med forsteder. Så vi snakker med partnere som er fremoverlente nok til å ta dette ut internasjonalt, sier han.

Ble rik på Melin Medical

Ambisjonen er å gjøre det lettere for helsepersonell og innbyggere å ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger.

– Det skal bli slutt på at papirjournaler blir kjørt i drosje mellom ulike sykehus og helsebygg, lover han.

Ganc-Petersen kom som allmennpraktiserende vikarlege til Gloppen i 2009 og irriterte seg over hvor ineffektivt og lite digitalisert norsk helsevesen var.

Resultatet ble Melin Medical, som ble etablert i 2010, og som driver betalingsautomater rundt om på legekontor i hele landet.

Dagens Næringsliv har tidligere omtalt at selskapet i 2017 var gjennom store endringer, der systemet ble solgt fra Melin Medical med kjempegevinst til et nytt holdingselskap.

Ganc-Petersen har ikke lenger noen rolle i den daglige driften i Melin Medical, men i aksjonærregisteret står han oppført med som eier av 49,9 prosent av aksjene i Hi Topco.

Dette foretaket eier Melin Medical via flere ledd med holdingselskaper.

Har reinvestert Melin-gevinst

I sitt selskap Codee Holding sitter Ganc-Petersen på 542 millioner kroner i egenkapital.

Ganc-Petersen gir uttrykk for at han har fått frigitt store verdier fra Melin Medical-transaksjonen, og at han nå har investert det aller meste i PatientSky, sammen med medinvestorer.

Største medinvestor i PatientSky er Johan Michelsen og kona Marianne Michelsen gjennom holdingselskapet HCMP.

Johan Michelsen er tidligere stjerneanalytiker i Orkla Enskilda Securities, mens kona tidligere var adm. direktør i FSN Capital Partners.

Michelsen-paret er også investorer i Propr og rundt ti andre tidligfaseselskaper.

«Platform as a service»

Akkurat som Google og Apple distribuerer apper fra eksterne utviklerselskaper, ønsker PatientSky at eksterne utviklere gjør det samme hos dem.

Denne tjenesten kaller selskapet Paas, eller «platform as a service».

– Vår «sweet spot» er en plattform som legger til rette for økt digitalisering. Her kan offentlige og private e-helseaktører samarbeide, dele data og utvikle nye løsninger for fremtidens helsetjeneste på en rask, billig og sikker måte, reklamerer han.

– Vi har krav til sertifisering av partnere som ønsker å utvikle løsninger på plattformen. Alle kan få adgang om de oppfyller disse kravene. Poenget er at man slipper å finne opp ting fra scratch.

Han hevder digitalisering av helsesektoren har makrotrendene med seg, og viser til statistikk fra Gartner som spår at omsetningen innenfor global e-helse skal øke med 15,8 prosent pr. år.

Forventer pluss i 2020

– Så PatientSky er babyen din nå?

– Ikke baby. Jeg er entreprenør til fingerspissene, men bygger min identitet på helt andre ting enn selskapene jeg har bygget opp, svarer han.

– Når skal PatientSky gå med overskudd?

– Vi gikk i break-even i desember, og vi forventer å komme ut av året med et hyggelig overskudd, svarer han.

Verdi rundt 700 millioner

Ganc-Petersen opplyser at interessen for å investere i skalerbar e-helse er stor.

– De seneste to årene er jeg blitt oppringt hver uke fra investorer som ønsker å være medeiere. Vi har fem aktører som vi har løpende kontakt med, og det å finne rett aktør er svært viktig.

– Når vil du bestemme deg for et eventuell eierskifte eller kapitalutvidelse?

– Timing har alt å si. Det kan skje om to år eller det kan skje i morgen, svarer han.

PatientSky (Mill. kr) 2019* 2018 Driftsinntekter 14,8 9,8 Driftsresultat −50,3 −63,7 Resultat før skatt −58,8 −61,1 Årsresultat −45,9 −61,1 *Prognose Eiere: Helseinnovasjon II (100 %).

Innen utgaven av 2020 er planen å levere årlige, repeterende inntekter på 180 millioner kroner, og å ha jevn omsetningsvekst på 30 til 35 prosent, men det avhenge av mengde og størrelse på kontraktene fra ikke-norske kunder.

Helseinnovasjon II (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 116,5 68,8 Driftsresultat −29,3 −74,4 Resultat før skatt −40,2 −89,9 Årsresultat −32,3 −86,8 Eiere: Jesper Melin Ganc-Petersen (77,4 %), HCMP (16,5%), Lorentz (6,1 %).

Hvis prognosene blir nådd, og man legger gjengs verdsetting av abonnementsbasert programvare til grunn, tilsier det en verdsetting av PatientSky på rundt 700 millioner kroner ved utgangen av 2020.