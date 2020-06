Marianne Bratt Ricketts vil at Vibbio skal selge for 200 millioner kroner i 2025

– Om fem år vil jeg at Vibbio ligger i den daglige verktøykassen for alle vil bruke video som kommunikasjonsformat. Omsetningen skal ligge på et par hundre millioner kroner, sier Marianne Bratt Ricketts (44), gründer og daglig leder i Vibbio, som lager programvareverktøy for å forenkle videoproduksjon.

Riktignok økte inntektene i Vibbio med respektable 68 prosent i fjor, fra 2,5 til 3,6 millioner kroner. Men den veksttakten er langt fra nok hvis hun skal nå målet om 200 millioner kroner i omsetning i 2025.

Vibbio (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 4 2,5 Driftsresultat - −2,3 Resultat før skatt −7 −3,9 Årsresultat - −3,9 Eiere: Noric Holding (56 %), Skagerak Maturo (8 %), Orkla Investeringer (7,5 %), Investinor (6,4 %), Nettuno Capital (3,6 %), Nordic Impact (2,5 %), andre (16 %).

Da må omsetningen dobles i år, og det samme må skje hvert år de kommende fem årene.

– Det høres vilt ut?

– Da må du se på det nye produktet vi lanserer innen kort tid. Vi tar alle manuelle elementer ut og kommer med et helautomatisert produkt, med en enda bedre, intuitiv brukeropplevelse, reklamerer hun.

Bratt Ricketts er utdannet grafisk designer, og har tidligere bygget opp en kjede med skiskoler i Alpene sammen med ektemannen Stephen Ricketts. Før hun startet Vibbio var hun redaktør i Innvasjonsmagasinet, også kalt Innomag.

Automatisering av videoproduksjon er kjernen i det Vibbio driver med.

«Når du skal skape profesjonelle videoer for organisasjonen din, på tvers av team, ikke har erfaring med redigering, og ikke kan vente på byråene, er Vibbio det du trenger», reklamerer selskapet på nettsidene sine.

SATSER LITT STØRRE: – Vi har beveget oss langt bort fra de første produktene sier Marianne Bratt Ricketts, gründer og daglig leder i Vibbio Foto: Anders Horntvedt

IT-selskapet Crayon ble første kunde. Fire år etter starten er Elkjøp, Sopra Steria, Scandic, Telia, Norconsult, Obos, Sandnes Sparebank og Cap Gemini på kundelisten.

Vibbio har kunder i hele Norden, Storbritannia og Nederland.

Marianne Bratt Ricketts, gründer og daglig leder i Vibbio

– Vi traff veldig godt på timingen, men har beveget oss langt bort fra de første produktene. Våre ideelle kunder er de mellomstore til store bedriftene og kommunikasjonsavdelingene som ønsker å benytte video langt mer aktivt som kommunikasjonsverktøy, men som ikke har spesialkompetansen på videoredigering, sier hun.

Priset til 62,5 millioner kroner

Nettavisen Shifter skrev i mai 2019 at Vibbio hentet 13 millioner kroner i en investeringsrunde der venturekapitalfondene Skagerak Maturo og Investinor var hovedinvestorer.

I tillegg la Orkla og tidligfaseinvestor Davide de Picciotto i Nettuno Capital mer penger i potten.

Emisjonen verdsatte Vibbio til 62,5 millioner kroner etter at den nye kapitalen var kommet inn.

PÅ VEI MOT BØRS? Investeringsfondet Skagerak Maturo regner børsnotering eller salg til et oppkjøpsfond som exit-alternativer. Da må Vibbio-sjef Marianne Bratt Ricketts få opp omsetningen. Foto: Anders Horntvedt

Skagerak Maturo uttalte da at målet er å få igjen tigangeren i løpet av seks år, altså at Vibbio selges for halvannen milliard kroner eller mer. Investeringsselskapet regner børsnotering eller salg til et oppkjøpsfond som exit-alternativer.

Vil hente inntil 100 millioner

For å finansiere veksten er planen å hente mellom 50 og 100 millioner kroner i en emisjonsrunde sommeren 2021.

– Interessen for selskapet er stor. Jeg bruker rundt 40 prosent av arbeidstiden min på å snakke med potensielle og nåværende investorer.

– Jeg har løpende samtaler med 10–12 amerikanske og britiske venturekapitalfond som får kvartalsmessige oppdateringer, sier hun.

– Hvilke mørke skyer ser du i horisonten?

– Jeg føler at fremtiden ser ganske lys ut. Coronakrisen har skapt store muligheter innenfor videokonferanse. Det innebærer sannsynligvis tilsvarende muligheter innenfor annen videokommunikasjon også, sier hun.

Ligger i mellomsjikt

Bratt Ricketts mener Vibbio har plassert seg i mellomsjiktet mellom billige, malstyrte produksjonsverktøy og mer profesjonell programvare.

– Det finnes flere enkle videotjenester på markedet, men vi vil ikke at alt skal se likt ut. Med vår løsning kan vi automatisk ivareta branding, samtidig som vi strømlinjeformer produksjonen, sier hun.

Inntektene er abonnementsbasert. Grunnpakken koster 1.990 kroner, mens standardutgaven for fem personer koster 6.490 kroner i måneden.