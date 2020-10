Svenn Richard Mathisen og Øystein Madsen casher inn på Spinner Labs

TIDLIG UTE MED SOSIALE MEDIER: – Vi ser vel i dag at vi ikke var spesielt gode på å drifte plattformen, og det var heller ikke der interessen vår lå, sier Svenn Richard Mathisen, daglig leder i Spinner Labs (til venstre). Til høyre medgründer Øystein Madsen.

TØNSBERG: – Jeg fikk datamaskin da jeg var fire år, og gikk på datalinje på videregående skole sammen med likesinnede. Vi var nok den første generasjonen som måtte innføre forbud mot å ta med datamaskin på fest, sier Svenn Richard Mathisen (40), gründer og daglig leder i Spinner Labs.

Selskapet jobber for kunder som Ung.no ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Frontcore, House of Control og Keystone Academic Solutions.

Keystone Academic Solutions har nettsteder på over 40 språk som kjører på en plattform som er utviklet av Spinner Labs.

For økonomistyringsselskapet House of Control har Spinner Labs laget brorparten av plattformen, som selges som en software as a service-tjeneste til andre virksomheter.

Alle 21 er systemutviklere

– Vi er et konsulentselskap, men i motsetning til andre konsulentselskaper sitter vi her, i vårt eget utviklingsmiljø. Andre har gjerne de ansatte ute hos kundene, sier medgründer Øystein Madsen (39).

– Det er litt spesielt: Alle 21 hos oss jobber som systemutviklere. Jeg og Øystein også. Det er som om vi fortsatt går på datalinje på videregående skole, sier Mathisen.

Selskapet holder til på Brygga i Tønsberg, midt i hjertet av Vestfold-byens uteliv.

Selskapet beskriver seg som en IT- og utviklingsavdeling for bedrifter og etater som har programvare som kjernevirksomhet.

– Vi bygger plattformer og andre kjerneprodukter for kundene våre, så vi kunne like gjerne vært ansatt i bedriftene vi jobber for, sier Madsen.

Det har de to eierne og gründerne gjort god butikk på. De seneste fire årene har det Tønsberg-baserte selskapet både hatt supervekst og levert 30 millioner kroner i samlet resultat.

De seneste ti årene har selskapet hatt en gjennomsnittlig margin på 33 prosent.

Fikk pris for Årets hjemmeside

Selskapets opprinnelse på begynnelsen av 2000-tallet var imidlertid et hakk mer fargerik. I mars 2000 skrev Dagbladet at Mathisen drev én av Norges mest populære internettsider fra overkøya i en militærbrakke på Hysnes fort.

Hver måned besøkte mellom 25.000 og 30.000 databrukere 19-åringens hjemmeside. Der kunne de finne 400 skolestiler og særoppgaver som er sendt inn av skoleelever fra hele landet. 1997 fikk tenåringen pris for Årets hjemmeside.

Fem år senere var IT-gründerne i mediene igjen – da med en tidlig utgave av en sosial plattform.

«Hundrevis av halvnakne jenter bretter seg ut foran kamera. Alle bildene ligger ute på nett, der de også kan lastes ned som mobillogoer. Bak ungdomsportalen står tre studenter fra Trondheim», kunne Adresseavisen fortelle.

Nettstedet var en del av firmaet Mathisen IT Consult, som i dag heter Spinner Labs.

«På noen av bildene kliner jenter med hverandre, mens andre bilder viser ungdom som poserer i gjennomsiktig undertøy», sto det.

Konkurrerte med Spray og Blink

Rundt 18 år senere påpeker gründerne at omtalen illustrerer medienes møte med forløperen til dagens sosiale medier.

– Vi bygde en sosial plattform som konkurrerte med Spray og Blink. Tjenesten kunne egentlig minne om Facebook og Instagram i dag, sier Madsen.

Gründerne forklarer at de overtok plattformen fra en kunde på grunn av en ubetalt regning, og at de la den ned tre måneder etter skandaleomtalen i Adresseavisen.

– Vi ser vel i dag at vi ikke var spesielt gode på å drifte plattformen, og det var heller ikke der interessen vår lå. Det er morsommere å utvikle ny kode, sier Mathisen.

Spinner Labs (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 25,6 23,4 Driftsresultat 8,7 9,8 Resultat før skatt 8,0 9,8 Årsresultat 6,1 7,5 Eiere: Øystein Madsen og Svenn Richard Mathisen (50 % hver).

– Hvordan ser dere ut om fem år?

– Vi håper å kunne fortsette med å konvertere kaffe til kode. Vi har ikke de store vekstambisjonene. Hovedønsket er å ha en god arbeidsplass for oss selv og dem vi har ansatt.

– Ikke noe comeback innenfor bildedeling og sosiale plattformer?

– Nei, ingen planer om det, svarer Mathisen.