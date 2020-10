Tormod Nymoen og Trond Erik Bråthen finner nye veier for Ibas Ontrack - samarbeider med Power og Elkjøp

VRIR PÅ FORRETNINGSMODELLEN: – Samarbeidet med Power er veldig bra for oss. Vi får mer forutsigbarhet i inntektene, og vi øker potensialet for å få oppdrag, sier finansdirektør Trond Erik Bråthen. Til venstre markedssjef Tormod Nymoen.

VRIR PÅ FORRETNINGSMODELLEN: – Samarbeidet med Power er veldig bra for oss. Vi får mer forutsigbarhet i inntektene, og vi øker potensialet for å få oppdrag, sier finansdirektør Trond Erik Bråthen. Til venstre markedssjef Tormod Nymoen. Foto: Anders Horntvedt

KONGSVINGER: – Den typiske privatkunden vår er en mann som er blitt sparket i gang av kona, sier Tormod Nymoen, markedssjef i Ibas Ontrack.

Selskapet omtaler seg som Nordens ledende tjenesteleverandør av datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning.

– Eksterne harddisker ligger og slenger rundt i huset, og i 95 prosent av tilfellene er det samlingen av familiebilder som er gått tapt, sier han.

Bak en lukket glassdør i et kontorbygg på Kongsvinger jobber seks ingeniører med restaurering av ulike former for digitalt minne. Diskene kommer fra Nederland, Norge og de øvrige nordiske landene.

DATAREDNINGSTJENESTE: De seks ngeniørene hos Ibas Ontrack jobber bak en glassvegg ved selskapets norgeskontor på Kongsvinger. Foto: Anders Horntvedt

På grunn av smittefare og direktiver fra konsernets hovedkontor i den amerikanske delstaten Virginia skal diskdoktorene i Ibas Ontrack ha minst mulig kontakt med utenforstående på jobb.

Fra tannpirkere til harddisker

Ibas er en forkortelse av Instrumentbyrået, og er et gründerselskap etablert av Gunnar Bakken og Kjell Berge i 1978.

Forretningsideen opprinnelig var reparasjon av elektronikk og profesjonelle instrumenter. Kundene fant de innenfor elektronikkprodusenter, offentlige myndigheter og lokalt næringsliv. Men det var ikke bare på 1970- og 1980-tallets forbrukerelektronikk gründerne hadde noe å bidra med.

– Ibas bygde én av verdens første bearbeidingsmaskiner for CNC på Hydro Magnor. Senere var bedriften involvert i tannpirkermaskinen til Jordan. Én gründerne til og med bygget styringen av orgelet i Konserthuset i Oslo, sier Nymoen.

På 80-tallet penset selskapet inn på reparasjon av harddisker, og det tilbudet har selskapet hatt i snart 40 år.

– Det viste seg fort at det var selve dataene som var verdifulle, sier Nymoen.

I 2004 gikk selskapet på børs. Bare to år ble det kjøpt opp av Ontrack, og i 2016 var det KLDiscovery som ble eneeier.

KLDiscovery er spesialist på å redde viktige data for sine oppdragsgivere, og oppgir å ha mange av de fremste selskapene i verden på kundelisten.

Konsernet er notert på en amerikansk OTC-liste, og har en markedsverdi på rundt 3 milliarder kroner.

Lavere omsetning enn på 1990-tallet

Ibas Ontrack hadde sin kraftigste økning siden 2011 i fjor, men omsetningen er fortsatt lavere enn på 1990-tallet.

– 2011 var et veldig spesielt år fordi vi jobbet med konsernets største rekonstruksjonssak noen gang sier finansdirektør Trond Erik Bråthen.

Nedgangen siden glansdagene tidlig på 2000-tallet skyldes endringer i markedet.

– Siden den gang har vi mistet mange av kundene våre innen små og mellomstore bedrifter, med egen IT-sjef og serverrom i kjelleren. Mye av denne lagringen foregår i nettskyen i dag. De store volumene fra bedriftsmarkedet er i stor grad borte, sier Braathen.

– Selskapet er vesentlig redusert fra den tiden da vi styrte Europa på egenhånd. I dag er vi kun ansvarlige for Norden og Nederland, fastslår Nymoen.

I dag kommer rundt 35 prosent av omsetningen i selskapet fra privatmarkedet, mens resten er oppdrag fra bedriftskunder i Norden og Nederland.

– Når du først får datakrasj i de store systemene med mye virtuell lagring, trenger kunden vår kompetanse, som er helt unik i verden, sier Nymoen.

20 prosent av omsetningen kommer fra digital etterforskning, nærmere bestemt sikring, analyse og granskning av digitale spor eller innsamling og granskning av dokumenter ved etterforskning og juridiske tvister.

Ytterligere 10 prosent kommer fra sletting av data.

Ibas Ontrack (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 31,0 27,6 Driftsresultat 1,4 −5,4 Resultat før skatt 1,1 −9,1 Årsresultat 0,8 −7,9 Eiere: Amerikanske KLDiscovery.

Vrir på forretningsmodellen

Historisk har inntektene i Ibas vært utløst av at kundene har oppsøkt Ibas fordi de trenger hjelp. I fjor prøvde selskapet å vri litt på forretningsmodellen.

Da inngikk Ibas en avtale om bundling av datarekonstruksjonstjenester. Når en kunde på elektrokjeden Power kjøper laptop, desktop, nettbrett eller telefon med virusprogramvare fra F-Secure inkludert, kommer tilbud om datarekonstruksjon med på kjøpet.

– Det er veldig bra for oss. Vi får mer forutsigbarhet i inntektene, og vi øker potensialet for å få oppdrag, sier Bråthen.

Strategiendringen er mye av forklaringen på 12 prosent omsetningsvekst i 2019.

Ibas har også avtale med Elkjøp. Butikkene i Norge, Finland og Sverige sender kunder med behov for datagjenoppretting til Kongsvinger-bedriften.