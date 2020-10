Tor Jakob Ramsøy sluttet i toppjobb i McKinsey – har supervekst med Arundo Analytics

– Visste du at 10 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon brukes til å drive pumper? Vi elsker alle disse kjedelige tingene som pumper, ventiler, kulelagre og varmevekslere, sier Tor Jakob Ramsøy (58), daglig leder og gründer i Arundo Analytics.

Klokken er 07.15, og Ramsøy er førstemann på kontoret i Oslo.

– Når så mange maskiner står og går, betyr det at det skal relativt lite til før en liten optimalisering får store utslag. Og det er spesielt her vi kommer inn, sier han.

15 år i McKinsey

Pasjonen for pumper utviklet seg gradvis hos Tor Jakob Ramsøy i løpet av hans 15 år i McKinsey, der han ble seniorpartner og leder for konsulentselskapets globale teknologirådgivning i industriell sektor.

Der så Ramsøy sprengkraften som lå i kombinere big data, kunstig intelligens og industriell logikk.

Han leverte oppsigelsen i 2015, og startet Arundo Analytics kort tid etter.

– I stedet for å fortelle selskapene hva de burde gjøre, hadde jeg lyst til å gjøre det selv, sier han.

– Jeg så at det lå store mengder data i oljeindustrien som ikke ble benyttet systematisk. På samme tid foregikk det mye avansert analyse i forbrukertjenester, av den typen som anbefaler filmer på Netflix, sier han.

Store investorer

Inntektsutviklingen i det norske foretaket tyder på at Arundo Analytics på fem år er gått fra lite oppstartselskap til mellomstor bedrift.

Omsetningen gikk tregangeren i 2018, og økte med ytterligere 39 prosent i fjor.

Selskapet er heleid av et amerikansk morselskap med forretningsadresse i Palo Alto, California.

Ramsøy oppgir at rundt halvparten av de ansatte befinner seg i USA, men ønsker ikke å dele økonomiske nøkkeltall ut over det lovpålagte.

Dagens Næringsliv skrev i 2017 at selskapet hadde flere tidligere McKinsey-folk på eiersiden: De tidligere Equinor-sjefene Helge Lund, Harald Norvik, Tore Myrholt og Trond Riiber Knudsen.

I samme artikkel hevdet Riiber Knudsen at selskapet var verdt 2 milliarder kroner.

Det tilsvarte 62 millioner pr. ansatt i selskapet, som på det tidspunktet hadde 32 ansatte.

Arundo kunngjorde i januar 2018 selskapet hadde hentet 32,5 millioner dollar i kapital siden starten. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 300 millioner kroner.

Sundt, Stokke Industri, Horizon, Canica, Strømstangen og Arctic Fund Management var noen investorene som kom inn i 2018.

INVESTOR: Stein Erik Hagen. Foto: Ivan Kverme

Stanford StartX Fund og Northgate Partners var allerede på eiersiden.

Henter data fra sensorer

«Utstyret ditt prøver å fortelle deg noe. La programvaren vår stå for oversettelsen», skriver selskapet på nettsidene sine.

Idéen i Arundo Analytics er å kombinere data fra eksisterende sensorer som befinner seg på og inne i industrielt utstyr, og å hente ut innsikter som kan brukes til å optimere driften.

«Se resultatene innen 90 dager– få igjen 10 ganger investeringen på kritiske forretningsområder», lyder reklamen.

INVESTOR: Trond Riiber Knudsen. Foto: Brian Cliff Olguin

– En god mekaniker går rundt på båten eller fabrikken, legger hånden på pumpen, og kjenner etter om den har det bra. Er den for varm, er lyden som den skal?

Det vesentlige er at skipsrederen eller kapteinen kan treffe slike valg før skaden har skjedd Tor Jakob Ramsøy, daglig leder og gründer i Arundo Analytics

– Det er det samme vi gjør. Vi kombinerer informasjon fra ulike kilder, tolker dataene, og gir brukeren alternativer, sier han.

Ramsøy viser frem noen skjermbilder fra et system som er under innføring med Cargotec, industrikonsernet som eier skipsutstyrprodusenten MacGregor.

Skjermbildene viser en tenkt situasjon der en viktig del på en skipskran står i fare for å svikte. Programvaren skisserer tre alternativer med ulik kostnad og risiko: Fremskynde planlagt vedlikehold, gå til nærmeste havn for å utbedre problemet eller bestille helikopter med reservedel.

SPEIDER ETTER NTNU-FOLK: – Vi har en haug med smarte folk her i landet, fra NTNU og andre steder. Jeg vil at de skal begynne i teknologibedrifter i stedet for å bli konsulenter, sier Tor Jakob Ramsøy i Arundo Analytics. Foto: Anders Horntvedt

– Det vesentlige er at skipsrederen eller kapteinen kan treffe slike valg før skaden har skjedd. Blir vedlikehold utført for tidlig, er det penger tapt som følge av driftsavbrudd. Skjer det for sent, er gjerne konsekvensen ti ganger verre, sier Ramsøy.

ABB, Aker BP, Worley, TechnipFMC, DNV GL, Equinor, Ineos og Acteon er noen av kundene Arundo Analytics har jobbet med.

– Selv om vi kommer fra oljeindustrien, er digitale innsikter en sentral del av det grønne skiftet. Bare at du på en havvindpark kan ta høyde for hvor mye vind som kommer og tilpasse produksjon og vedlikehold etter det, har mye å si. Poenget er at du ikke trenger å sende ut fartøyer langt til havs hvis du kan lese av målene på iPhonen din, sier han.

INVESTOR: Tidligere Equinor-sjef Helge Lund. Foto: Eivind Yggeseth

Redder studenter fra konsulentene

– Hvordan ser selskapet ut om fem år?

– Da er vi en av vinnerne innenfor industriell analyse-applikasjoner, og Norge skal være en viktig lokasjon sammen med Houston og Silicon Valley. I denne sammenhengen er Norge et lavkostland.

Arundo Analytics (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 78,7 56,8 Driftsresultat 5,1 3,5 Resultat før skatt 5,4 0,4 Årsresultat 4,2 0,2 Eier: Arundo Analytics Inc.

– Vi har en haug med smarte folk her i landet, fra NTNU og andre steder. Jeg vil at de skal begynne i teknologibedrifter i stedet for å bli konsulenter, men nå skyter jeg meg selv kraftig i foten, sier han.