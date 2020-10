Nvidia-oppkjøp kan blokkeres av kineserne

I september ble det kjent at grafikkortselskapet Nvidia ønsker å kjøpe opp det britiske chip-selskapet Arm for den svimlende summen på 40 milliarder dollar (ca. 374 milliarder norske kroner). Nå viser det seg at Kina kan blokkere avtalen, melder CNBC.

– Teknisk sett kan Bejing blokkere avtalen, sier Abishur Prakash, geopolitisk spesialist ved Center for Innovating the Future.

Det er i så fall ikke første gang kineserne blokkerer et amerikansk selskap fra å kjøpe et europeisk selskap. SAMR, Kinas statlige konkurransemyndigheter, blokkerte i 2018 Qualcomms forsøk på å kjøpe nederlandske NXP.

Bill Ray, analytiker i forskningsfirmaet Gartner, sier til CNBC at SAMR kommer til å be om spesifikke garantier før de gir sin godkjennelse.

– Noen av disse garantiene kan være umulig for Nvidia å oppfylle, legger Ray til.

Kronjuvelen

Arms energieffektive chip-arkitektur blir brukt i 95 prosent av verdens smarttelefoner, og kalles av mange kronjuvelen i britisk tek-industri. Nvidia-oppkjøpet bekymrer visepresidenten Zhu Jing i den kinesiske interesseorganisasjonen China Semiconductor Industry Assosciation.

– Se på hvordan USA behandler Huawei, sier Jing til den kinesisk-eide avisen The Paper.

– Alle kommer til å bli bekymret hvis et amerikansk selskap kjøper opp Arm, legger Jing til.

The Global Times, en annen statlig eid avis, oppfordrer Bejing i sin leder til å handle.

– Muligheten for at Arm kan bli brukt som et politisk våpen mot Kinas teknologiselskaper må tas seriøst, skriver avisen.

Ikke bare Kina

En av Arms grunnleggere, Herman Hauser, kaller oppkjøpet en katastrofe. Han er bekymret for at britiske arbeidsplasser blir tapt, og mener oppkjøpet kan ødelegge Arms forretningsmodell. Modellen går ut på at Arm gir rundt 500 selskaper lisens for å bruke teknologien, og noen av disse er direkte konkurrenter til Nvidia. Hauser frykter at dette fører til et monopol innenfor bransjen.

Konsernsjef i Nvidia Jensen Huang er trygg på at avtalen vil bli gjennomført. I følge Huang vil konkurransemyndigheter forstå planen deres, og skjønne at selskapene er komplementære i forhold til hverandre.