Netflix skuffet analytikerne – aksjen faller markant i etterhandelen

Netflix la tirsdag fram tallene for tredje kvartal, og aksjen responderte umiddelbart med å falle i etterhandelen på Wall Street.

Selskapet leverte et resultat på 1,74 dollar pr. aksje, mot forventede 2,14 dollar. Dette til tross for at omsetningen endte på 6,44 milliarder dollar, mot forventede 6,38 milliarder dollar.

Investorene ble trolig skuffet over at tillegg for abonnementer endte på 2,2 millioner dollar, kraftig under forventede 3,57 millioner dollar.

Aksjen falt umiddelbart 6,0 prosent, og har i ettertid moderert seg, men er fortsatt ned 4,3 prosent.