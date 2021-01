Økonomer støtter Facebook-skilsmisse

Den amerikanske Federal Trade Commission og 46 delstater i USA har reist antitrust-saker mot Facebook. Hvis disse fører frem, kan de i ytterste konsekvens tvinge Facebook til å selge seg ut igjen av Instagram og WhatsApp, som ble kjøpt i henholdsvis 2012 og 2014.

WhatsApp ble kjøpt for 115 milliarder kroner, mens verdens største bildedelingstjeneste blant sosiale medier kostet bare 1 milliard dollar.

En rundspørring utført av Initiative on Global Markets (IGM) ved Chicago Booth, handelshøyskolen ved University of Chicago, viser at økonomer flest mener det vil være gunstig for økonomien om Facebooks markedsmakt reduseres.

Onsdag morgen lå demokratene an til å vinne begge de to senatorene fra Georgia. I så fall sikrer demokratene flertall også i Senatet, og det kan bety en skjerpet konkurransepolitikk.

Til nå har demokratene ført en langt tøffere antitrust-linje enn republikanerne, ikke minst overfor de digitale gigantene.

Europa vs. USA

Støtten er imidlertid klart sterkere blant europeiske enn blant amerikanske økonomer. Rundspørringen er kun utført blant IGMs krets av konkurranseøkonomer, totalt rundt 90 omtrent likt fordelt mellom USA og Europa.

Blant europeiske konkurranseeksperter er bare 5 prosent uenig i at en oppsplitting av Facebook-imperiet vil være gunstig for økonomien totalt sett. Blant de amerikanske er 8 prosent uenig og ytterligere 8 prosent «sterkt uenig».

Omvendt er det bare 3 prosent av de amerikanske som er «sterkt enig», mot hele 22 prosent blant de europeiske økonomene.

Til tross for disse klare forskjellene, er det et klart flertall på begge sider av Atlanterhavet som er enig eller sterkt enig i at Facebook bør pålegges å selge seg ned (78 prosent i Europa, 59 prosent i USA).

Storesletten usikker

De enkelte ekspertene kommer også med utfyllende kommentarer.

Kjetil Storesletten, professor ved Universitetet i Oslo, mener det er vanskelig å finne noen «quick fix» fordi vi vet for lite om produktene, konkurransen og markedsmakten i sosiale medier.

Storesletten er derfor blant de europeiske økonomene som er usikker på om Facebook-grepet vil være gunstig.

I tvil: Kjetil Storesletten mener vi vet for lite om markedsmakten i sosiale medier til å kunne tvinge gjennom et Facebook-nedsalg. Foto: NTB

MIT-økonomen Daron Acemoglu mener: «Big tech har en for stor og negativ effekt på teknologiens retning. Å redusere størrelsen og økonomisk/sosial makt er et først skritt».

MIT-kollega David Autor håper at Facebook-inngrepet vil føre til andre, tilsvarende grep, og fatter ikke hvordan oppkjøpene i sin tid ble godkjent. «Kunne Amazon kjøpe Walmart? Begge kunne blitt solgt for store penger», hevder han.

Frykter dyr skilsmisse

Harvard-økonomen Oliver Hart mener Facebook er blitt for mektig, men tror at et tvungent nedsalg vil føre til nye problemer. Hans løsning er derfor å heller stoppe fremtidige oppkjøp av samme type.

I søkelyset: De store internett- og teknologiselskapene må regne med en tøffere konkurransepolitikk. Foto: Dreamstime

Stanford-økonom Robert Hall er motstander av et slikt inngrep, og viser til at fusjoner mellom produsenter av komplementære goder er gunstig i henhold til økonomisk teori. Andre motstandere tror at gevinstene vil være små, mens usikkerheten og kostnadene som følger en skilsmisse vil være store.