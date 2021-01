Smarthusmygg kjøpes av megakonsern

– Det er veldig kult, spennende og validerende for vår teknologi at ett av verdens aller største selskaper kommer inn på eiersiden. Det gir oss mulighet til å satse enda mer internasjonalt, og til å utvikle et enda bedre økosystem innenfor hjemmet, sier Henrik Holen, daglig leder i Viva Labs.

Viva Labs bygger operativsystem for hjemmet, eller sagt på en annen måte: Selskapet leverer alt det som foregår under panseret på et smarthussystem.

Finansavisen fortalte i mai 2020 at Viva Labs endelig tjener penger etter seks år med underskudd.

Vil bygge europeisk aktør

Nå er det klart at selskapet får det italienske energiselskapet Enel inn på eiersiden.

Transaksjonen består i at Enel har kjøpt 60 prosent. De eksisterende aksjonærene selger seg ut pro rata, slik at aksjefordelingen dem i mellom forblir intakt.

Nå skal vi ut og ta opp konkurransen med alle de store Henrik Holen, Viva Labs

Selv om Viva Labs er lite, har selskapet noen av de største teleoperatørene og kraftselskapene i verden på kundelisten: Enel, med 73 millioner kunder over hele verden, er ett av dem.

Andre er Telenor, Solar Group, Norlys i Danmark samt det østerrikske telekonsernet A1 Group.

– Vi har jobbet sammen med Enel siden 2018. Vi har overlappende produkter og felles målsettinger i smarthusmarkedet, som er dominert av amerikanske og kinesiske aktører. Ambisjoner er at vi skal være med på å bygge en europeisk aktør, sier Holen.

– Hva skiller en europeisk smarthusaktør fra de øvrige?

– Det grunnleggende er respekten for privatliv og personvern, som står sterkt i europeisk kultur. Vi er blitt del av et kjempestort konsern. Nå skal vi ut og ta opp konkurransen med alle de store, sier han.

Startet med skolekamerat

Selskapet ble startet i 2012 av Holen og medgründeren Kyrre Wathne, som han ble kjent med på Kristelig Gymnasium i Oslo.

Holen har tidligere vært i Opplysningen 1881 og Samlerhuset, mens Wathne er seriegründer, og har tidligere vært med på å starte teknologiselskapene Idium og Apps.

MEDGRÜNDER: Kyrre Wathne. Foto: Twitter

Enel er på sin side notert på Milano-børsen med en markedsverdi på rundt 90 milliarder euro og den italienske staten som største aksjonær.

– Hvilke muligheter gir det Viva Labs?

– Vi blir del av et gigantkonsern, og kan samarbeide med Enel-konsernet på alt fra elbilladere til bruk av konsernets salgskanaler. Snart kommer Enel med en wifi-ruter med innebygget smarthus-funksjon. Det er en veldig god måte for bredbåndstilbyderne å bygge inn ekstra tjenester, sier Holen.

Gevinst for gründere og fond

Transaksjonsbeløpet vil ikke Holen si noe om.

Men om man tar utgangspunkt i gjengs verdsetting av software-selskaper, og baserer det på sist kjente regnskapstall, er det Finansavisens anslag at selskapet ble priset til rundt 100 millioner kroner i denne omgang.

I 2017 kom danske Solar Group inn en emisjon som priset selskapet til 55 millioner kroner etter emisjonsrunden, og siden da har selskapet både vokst og gått fra underskudd til overskudd.

I mars 2020 ble det dessuten konvertert gjeld til en prising av selskapet på 72 millioner kroner.

Hvis prislappen på 100 millioner kroner stemmer, betyr det at gründerne Henrik Holen og Kyrre Wathne kan cashe ut 18 millioner kroner hver, pluss at de altså beholder vesentlige minoritetsposter i selskapet.

Investeringsselskapene Investinor og Founder's Fund får med seg rundt 3 millioner kroner. Investinor eies av skattebetalerne, mens Founder's Fund springer ut av miljøet rundt Startuplab i Oslo.

Blant bidragsyterne der er Jon Tetzchner fra Opera Software, Erik Bakkejord (Stepstone), Eilert Hanoa (Kahoot/Mamut), Svein Anders Tunheim (Chipcon) og Trond Aas (Funcom).

– Enel tok initiativet

– Hvem tok initiativet til transaksjonen?

– Vi har samarbeidet godt, og diskusjonen om fremtiden for samarbeidet har foregått siden januar 2020. Det var Enel som tok initiativet, men tanken har vært der lenge, sier Holen.

På grunn av corona har han ikke møtt motparten siden februar 2020, og stort sett alt av transaksjonen har foregått på videokonferanse og epost.