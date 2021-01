Acando-veteraner starter nytt tech-miljø

– Dette var den den mest tech savvy, nerdete delen av Acando, og det var den biten vi har brant mest for. Nå etablerer vi et nytt nisjeselskap som kan skal stå på egne ben, sier Sven Ivar Mørch, konsernsjef i HiQ-q og medgründer i det nye teknologiselskapet EmLogic.

Fire IT-veteraner går sammen i EmLogic, det som skal være et nytt spisskompetansemiljø for innebygget programvare og programmerbar logikk.

Alle har bakgrunn fra det svenskeide konsulentselskapet Acando:

* Sven Ivar Mørch var tidligere visekonsernsjef i Acando Group og adm. direktør for Acando Norge.

* Snorre Meland, tidligere viseadm. direktør.

* Espen Tallaksen var daglig leder i datterselskapet Bitvis, som blant annet leverer programmerbar logikk og innebygget programvare til satellitter og Nasas Mars-kjøretøy.

* Michael Koziel var medgründer og embedded software-ansvarlig i Bitvis og var med på salget av Bitvis til Acando.

Selskapet EmLogic er under stiftelse, og er formelt et heleid datterselskap av TechSeed, et annet selskap som også er under stiftelse.

TechSeed har fått kapitalinnskudd på et syvsifret beløpet, det vil si over én million kroner i egenkapital.

Ambisjonen er at dette skal være starten på et nytt høyteknologisk miljø innenfor det gründerne kaller Intelligent Edge.

EmLogic skal være frø nummer én i denne satsingen.

Kan bli opptil 20–30 personer

– Vi ønsker å bygge et selskap som kan ta det fulle ansvaret og være en totalleverandør av intelligente, sikre, oppkoblede autonome operasjoner ytterst i nettverket. Vi kaller det at the edge of the edge, sier Meland.

Fagmiljøene skal være spesialiserte nisjeselskaper i en konsernstruktur. Selskapene skal ikke nødvendigvis vokse seg større enn 20–30 personer, men ambisjonen er imidlertid at de skal være rangert på topp tre i Norge på kompetanse innenfor sitt fagfelt.

Planen er at de ansatte skal eie sin egen arbeidsplass, med inntil 50 prosent av aksjene til sammen.

Skal bygge nisjeselskaper

– TechSeed skal bygge nisjeselskaper som hver for seg er et ledende ekspertmiljø. Etterhvert vil bedriftene kunne danne en verdikjede tvers av selskapene, sier Tallaksen.

– Ettersom flere av gründerne har sin bakgrunn fra FPGA- og embedded-miljøer var dette et naturlig utgangspunkt for det første selskapet vi bygger, sier Koziel.

Svenske Acando ble kjøpt opp av canadiske CGI i april 2019. Den kanadiske IT-giganten la 4,3 milliarder svenske kroner for det svenske konsulentselskapet.

Ett år senere var fire topper fra Acando Norge samlet og på plass i et annet selskap: Aztek.

Bedriften ble startet i 2007, og siden da har Mørch og Meland vært eiere i Aztek og hatt styreverv i selskapet på fritiden.

Ambisjonen er å bygge Norges ledende miljø på modernisering og sikkerhet ved hjelp av skyteknologi.

I løpet av sommeren og høsten 2020 fikk Mørch en nøkkelrolle i private equity-selskapet Tritons oppkjøp av svenske Hi-Q.

I november ble Hi-Q tatt av børs, og Mørch gikk inn som konsernsjef.

Meland er arbeidende konsernsjef i Aztek Group, og har altså en nøkkelrolle i TechSeed og EmLogic i tillegg.

Starter med konsulentoppdrag

– Vi er seriegründere. Selv om jeg leder Aztek og Sven Ivar har engasjementet sitt i Hi-Q, har vi ambisjon om å skape et norsk miljø som er ledende på intelligent edge-teknologi, sier Meland.

I første omgang går forretningsmodellen i EmLogic ut på å selge konsulenttimer.

– I neste fase er planen å ta et totalansvar for teknologiske transformasjonen lengst ute i nettverket, der det fysiske og digitale møtes, sier Mørch.

– Frem til nå har vi jobbet i det stille med dette prosjektet, men vi har likevel fått noen interessante, innkommende forespørsler som kan bety kundeoppdrag for EmLogic. Nå setter vi fullt trykk på rekruttering, og så kommer de spennende og større prosjektene etterhvert, legger han til.