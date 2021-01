Avis rammet av dataangrep

Avisa skal nå være oppe igjen, etter å ha blitt rammet av dataangrepet i morgentimene tirsdag.

Sjefredaktør Katrine Strøm sier til Østlendingen at de kommer til å anmelde angrepet til politiet.

De har ingen indikasjoner på at noe sensitiv informasjon har kommet på avveie.

– Angrepet overfyller linjene våre og serveren med trafikk, men har ikke klart å komme seg bak brannmuren vår, opplyser hun til Østlendingen.

Problemene gjorde at det kunne oppleves vanskelig å komme i kontakt med avisen, noe Strøm beklaget:

– Angrepet kommer via IP-adresser over hele verden, som til sammen fyller opp linjene til Hamar Media. Selv om HA beskyttes av filtre som avviser disse henvendelsene, sprenger trafikken kapasiteten på linjene inn og rammer dermed også både epost- og telefonsystemet mens det står på. Det gjør at det kan oppleves som vanskelig å komme i kontakt med oss. Det beklager vi, sa Strøm til avisens Facebook-side. (©NTB)