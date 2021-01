Polaris Media vant frem i retten - tilkjent 100 mill.

Høyesteretts ankeutvalg har 12. januar 2021 besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020 ikke tillates fremmet. Ankende part var Arntzen de Besche Advokatfirma AS og advokat Trond Vernegg, fremgår det av en børsmelding onsdag.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett ble Polaris Media, gjennom datterselskapene Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge, tilkjent 100 millioner kroner i erstatning for tap som følge av feil ved advokatrådgivning.

I tillegg dekkes 3 millioner i saksomkostninger og dommen er dermed rettskraftig.