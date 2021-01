– Det er galskap det vi driver med

For halvannet år siden startet Marcus Sahlin Pettersen (42) konsulentselskapet Alv. Da Norge ble stengt ned i mars i fjor tegnet Pettersen kontrakt på 500 meter med nedslitte lokaler; lokaler som ikke er kontorer men 100 % utformet som et et hjem for ham og alle de andre alvene.

I denne episoden av Veien hit forteller han blant annet hvorfor han har gjort det slik, hvorfor de kastet ledergruppen og hvorfor kundene står i kø hos det ferske konsulentselskapet som forbyr «corporate bullshit».

