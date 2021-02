Kaprer USA med lykkehjul og GIF-snutter

– Det er nå to og et halvt år siden vi gründerne tok inn investor og satset internasjonalt. Resultatet av dette er at vi har tredoblet omsetningen. Nå har vi over 100 prosent årlig vekst, og vi ansetter én ny person pr. uke, sier fastslår Sindre Haaland, daglig leder og gründer i Dogu SalesScreen.