Kryptoselskap tar grep for å beskytte forretningshemmeligheter

HMONY

Kryptoselskapet Harmonychain søker registrering på N-OTC for å beskytte virksomhetskritiske forretningshemmeligheter og samtidig sørge for likviditet i selskapets aksjer, fremgår det av en børsmelding mandag.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at selskapet ønsket å begynne handelen på Euronext Growth rundt 8. mars, men Oslo børs har informert Harmonychain om at noteringskomiteen ved Oslo Børs trenger ytterligere informasjon. Komiteen vil vite mer om selskapet og dets teknologi for å kunne treffe vedtak om opptak til handel.

Harmonychain mener at den etterspurte informasjonen vanskelig vil kunne gjøres offentlig tilgjengelig uten å kunne risikere å skade selskapet og aksjonærene.

Selskapet vil dermed initielt søke notering på N-OTC for å sikre likviditet i selskapets aksjer. Harmonychain presiserer at de fortsatt har en ambisjon om notering på Euronext Growth.