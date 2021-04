Kryptogigant går på børs onsdag – har 11 prosent av markedet

Coinbase er rangert som en av de største handelsplattformene for kjøp og salg av kryptovaluta i verden, og noteres på Nasdaq-indeksen onsdag. Krypto-plattformen har 56 millioner aktive og verifiserte brukere, og forvalter rundt 223 milliarder dollar i krypto-aktiva.

Det tilsvarer rundt 11 prosent av det totale markedet på 2.000 milliarder dollar.

Tidligere denne måneden meldte Coinbase om inntekter på 1,8 milliarder dollar i første kvartal, og et overskudd på mellom 730-800 millioner dollar i løpet av årets tre første måneder. Det er et solid hopp fra en omsetning på 190,6 millioner dollar, samt et overskudd på 32 millioner dollar i samme periode i fjor.

I et noteringsdokument selskapet sendte inn i mars anslo det markedsverdien til å være nesten 68 milliarder dollar, en svimlende økning fra verdsettelsen i 2018 på åtte milliarder dollar.

Flere eksperter på Wall Street mener at aksjen vil stige fra start, og Santosh Rao, forskningssjef i Manhattan Venture Partners, skrev i en rapport i forrige uke at Coinbase kan være verdt 98 milliarder dollar, ifølge CNN.

Stemningen er uansett ikke utelukkende positiv og David Trainer, adm. direktør i New Constructs, mener at verdsettelsen er «latterlig høy». Trainers selskap opererer med en verdsettelse på 18,9 milliarder dollar.