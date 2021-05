– Jeg ønsker ikke en valuta som er så nyttig for kidnappere og forbrytere

Nestlederen i Berkshire Hathaway-styret, Charlie Munger, sparte ikke på kruttet da Warren Buffetts selskap hadde sitt årlige aksjonærmøte på lørdag. 97-åringen er åpenbart ingen fan av verdens største kryptovaluta, bitcoin, og hatet har forsterket seg etter at kryptoen stadig har satt nye rekorder.

«Selvfølgelig hater jeg bitcoin-suksessen. Jeg ønsker ikke en valuta som er så nyttig for kidnappere, forbrytere og den type ting», sa milliardæren under en spørrerunde i etterkant av presentasjonen.

Warren Buffett unngikk spørsmålet og ønsket ikke å kommentere utviklingen for kryptovalutaen. Munger hadde derimot enda mer på lager.

«Jeg kan helt beskjedent si at hele den forbannede utviklingen er ekkel og i strid med sivilisasjonens interesser», fulgte han opp med.

Munger har lenge kritisert bitcoin for ekstrem volatilitet og mangel på regulering. På det årlige aksjonærmøtet for Daily Journal i februar sa Munger at bitcoin er for volatil til å handle med.

Markedet ser ikke ut til å være spesielt negative til kryptovaluta, og verdens nest største kryptovaluta, Ethereum, har bikket 3.000 dollar, som er ny rekord. Kryptoen har steget mer enn 300 prosent i år, mens bitcoin er opp rundt 95 prosent.