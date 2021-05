Håver inn på offshorenett, ser ikke mørke skyer

Greta Thunberg fikk heltestatus i 2019, og full stopp i norsk oljeutvinning er ikke lenger bare et tema på partiseminarer i Miljøpartiet De Grønne.

Svensson anslår at 50 prosent av omsetningen i Tampnet er olje- og gassrelatert. Han er ikke bekymret for at Tampnet vil sitte med stranded assets om få år.

– Den ene grunnen er at dagens oljeinstallasjoner har en levetid på mer enn 40 år, og det er fortsatt godt trykk og høy leteaktivitet på norsk sokkel. Det andre er at behov for telekom offshore vil gå hånd i hånd med utbyggingen av fornybar energi. Operatørene av vindmøllene har like stort behov for å få dem på nett som det oljeselskapene har, sier Svensson.

– Forventer god vekst

– I løpet av en femårsperiode er det realistisk at vi skal kunne doble omsetningen i Tampnet, det vil si ha omsetning i konsernet på rundt 1,7 milliarder kroner, sier Svensson.

Medregnet den internasjonale virksomheten omsatte Tampnet for rundt 800 millioner kroner i fjor, tilsvarende en vekst på noen prosent fra 2019.

Foruten havvind og oppdrettsanlegg langt til havs er det roaming, datatransport og internasjonal ekspansjon som skaper optimisme i konsernet.

– Norge er de seneste årene blitt et viktig sentrum for datalagring. Hvis leverandørene av disse skytjenestene skal ha nytte av etableringen trenger de rask forbindelse på tvers av Nordsjøen, og det kan vi gi, sier Svensson.

– Tidligere gikk mesteparten av nettrafikken gjennom Sverige. Nå går 40 prosent av Norges internasjonale trafikk gjennom vår infrastruktur, legger han til.

SATSER PÅ GULFKYSTEN: Den første uken i april ble det klart at Tampnet kjøper BPs fibernett i Mexicogulfen. Illustrasjon: Tampnet

Geografisk ekspansjon

Den første uken i april ble det klart at Tampnet kjøper BPs fibernett i Mexicogulfen. Tampnet har nå virksomhet i USA, Storbritannia, Nederland, Trinidad & Tobago og Canada.

Fibernett drives i Nordsjøen og Mexicogulfen. Der Tampnet ikke har fiber bygger selskapet infrastruktur basert på 4G, 5G og direkte, digital kommunikasjon basert på line of sight.

– Hvor håndfast jobber dere med geografisk ekspansjon?

– Fra starten var tanken at vi kunne ta det vi har bygget opp i Nordsjøen og ta med oppsettet til andre deler av verden. Hvert år investerer vi over 200 millioner kroner i infrastruktur. Med kjøpet av fiberen i Mexicogolfen vil vi investere mer enn en milliard kroner i 2021. For tiden jobber vi mest håndfast med Brasil, sier Svensson.

– Vi ser også at digitalisering og roaming blir viktige vekstområder for oss. Før pandemien hadde vi mye trafikk fra cruiseturisme. For oljearbeidere er det også et pluss å kunne streame serier fra Netflix eller treffe familien på Facetime, legger han til.

– Kan hele businessen deres bli truet av Starlink og andre som tilbyr bredbånd via satellitt?



– Low earth orbit-satellitter vil aldri kunne true fiberbaserte nettverk på kapasitet, forsinkelse og kvalitet, men teknologien er interessant der det er for kostbart å bygge en fiberinfrastruktur. Vi ser på det som en komplementær teknologi som vi vurderer å anvende i deler av vår fremtidige infrastruktur offshore, svarer han.