Facebook jakter på vaksinemotstandere

Til tross for at Facebook har strenge retningslinjer som skal fjerne anti-vaksine-innhold slipper fortsatt mange gjennom. Det jaktes spesielt rammer folk kan legge til på profilbildene sine, melder CNBC.

Et eksempel på et budskap som følger rammene er «MY IMMUNE SYSTEM WORKS BETTER THAN THE». På norsk «Mitt immunsystem fungerer bedre enn» sammen med et bilde av en sprøytespiss. Meningsinnholdet i en annen ramme er vanskelig å ta feil av: «Fuck your Covid vaccine.». Det kan direkteoversettes til «Faen ta covid-vaksinen deres".

Selskapets retningslinjer forbyr blant annet innhold som fremmer alternative behandlinger eller naturlig immunitet, hyller de som nekter vaksinasjon, og de som oppmuntrer til å gi avslag på tilbud om Covid-19-vaksinen.

Facebook-aksjen stiger fredag og er i skrivende stund opp 3,71 prosent, til 316,56 dollar per aksje.